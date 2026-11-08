فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه با اشاره به شناسایی دو محل عرضه قرص‌های غیرمجاز گفت: در بازرسی‌های به عمل آمده یک هزار و ۶۳ حبه قرص غیرمجاز کشف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سرهنگ حیدر حق جویان گفت: پس از اطلاع ماموران پلیس مبنی بر توزیع قرص‌های غیرمجاز در چند محله شهر کرمانشاه، رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: ماموران انتظامی شهرستان با انجام کار‌های اطلاعاتی، موفق به شناسایی محل‌های عرضه قرص‌های غیر مجاز در شهر شدند و پس از هماهنگی با مقام قضائی بازرسی‌های لازم را به عمل آوردند.

سرهنگ حق جویان با اشاره به کشف یک هزار و ۶۳ حبه قرص غیرمجاز افزود: ۲ نفر در این راستا دستگیر و پس از تشکیل پرنده برای صدور احکام لازم تحویل مراجع قضائی شدند