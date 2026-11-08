معاون عتبات مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال‌احمر از استقرار تیم‌های هلال احمر در درمانگاه نجف و کربلا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما پیمان پیشگاهی، معاون عتبات مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال‌احمر گفت: تیم ۳۷ نفره کادر داوطلب درمان مرکز پزشکی حج و زیارت، روز یکشنبه هفدهم آبان‌ماه با هدف ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به زائران ایرانی عازم عتبات عالیات شد.

وی با اشاره به اعزام این تیم درمانی تصریح کرد: اعضای این تیم در دو درمانگاه مرکز پزشکی جمعیت هلال‌احمر در شهر‌های نجف اشرف و کربلای معلی مستقر خواهند شد و به‌صورت شبانه‌روزی به زائران ایرانی خدمات بهداشتی و درمانی ارائه خواهند کرد.

معاون عتبات مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال‌احمر افزود: این تیم ۳۷ نفره به مدت ۱۷ روز در این مأموریت حضور خواهد داشت و پس از پایان دوره خدمت‌رسانی، به کشور بازخواهد گشت.

دکتر پیشگاهی با اشاره به اهمیت خدمت‌رسانی به زائران عتبات عالیات، حضور کادر درمان داوطلب را اقدامی ارزشمند در راستای تأمین سلامت زائران و ارائه خدمات درمانی مطلوب به آنان دانست.