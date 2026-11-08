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برترینهای مسابقات منطقهای داژبال با حضور ۱۵۰ بانوی ورزشکار از ۶ استان کشور به میزبانی کمیته امداد استان اصفهان معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ چهارمین مرحله مسابقات داژبال بانوان محلات کمتر برخوردار منطقه سه کشوری، با حضور ۱۸ تیم منتخب از ۶ استان و به میزبانی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان برگزار شد.
این رقابتها با مشارکت تیمهای منتخب، چهار دستگاه فعال در طرح ۲۰۲۰ محله و حضور نمایندگان استانهای اصفهان، فارس، خوزستان، بوشهر، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد.
تیمهای برتر برگزیده این مسابقات به ترتیب در رده سنی ۱۲-۱۶ سال تیم شهید سلیمانی استان چهارمحال بختیاری (فرزندان تحت حمایت کمیته امداد)، در رده سنی ۱۶-۲۶ سال تیم دختران خورشید استان اصفهان (فرزندان تحت حمایت کمیته ا مداد) و در رده سنی ۲۶-۴۶ سال تیم گل نرگس استان اصفهان مقام اول رقابتها را کسب کردند.
عضو تشخیص مصلحت نظام و رئیس ستاد توانمندی محلات کمتر برخوردار کشور در حاشیه این مسابقات از مشارکت ۱۷ هزار زن در مسابقات فوتسال سراسری خبر داد و تاکید کرد: هدف اصلی، ارتقای سطح این ورزش به جایگاه جهانی و توانمندسازی زنان در مناطق کمتر برخوردار است.
علی آقامحمدی در تشریح ساختار برگزاری این رقابتها توضیح داد: مسابقات بر اساس یک الگوی دقیق در ۵ منطقه و ۹ حوزه سازماندهی شده است.
رئیس ستاد توانمندی محلات کمتر برخوردار، از برنامههای راهبردی فدراسیون فوتسال ایران برای سال پیش رو سخن گفت و هدف بزرگ این نهاد را تبدیل شدن فوتسال زنان ایران به یک سطح بینالمللی دانست و تاکید کرد: تلاش برای کسب اعتبار جهانی در این رشته، یکی از اولویتهای اصلی برای به نمایش گذاشتن توانمندیهای زنان ایرانی در عرصههای بینالمللی است.