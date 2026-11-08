به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ چهارمین مرحله مسابقات داژبال بانوان محلات کمتر برخوردار منطقه سه کشوری، با حضور ۱۸ تیم منتخب از ۶ استان و به میزبانی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان برگزار شد.

این رقابت‌ها با مشارکت تیم‌های منتخب، چهار دستگاه فعال در طرح ۲۰۲۰ محله و حضور نمایندگان استان‌های اصفهان، فارس، خوزستان، بوشهر، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد.

تیم‌های برتر برگزیده این مسابقات به ترتیب در رده سنی ۱۲-۱۶ سال تیم شهید سلیمانی استان چهارمحال بختیاری (فرزندان تحت حمایت کمیته امداد)، در رده سنی ۱۶-۲۶ سال تیم دختران خورشید استان اصفهان (فرزندان تحت حمایت کمیته ا مداد) و در رده سنی ۲۶-۴۶ سال تیم گل نرگس استان اصفهان مقام اول رقابت‌ها را کسب کردند.

عضو تشخیص مصلحت نظام و رئیس ستاد توانمندی محلات کمتر برخوردار کشور در حاشیه این مسابقات از مشارکت ۱۷ هزار زن در مسابقات فوتسال سراسری خبر داد و تاکید کرد: هدف اصلی، ارتقای سطح این ورزش به جایگاه جهانی و توانمندسازی زنان در مناطق کمتر برخوردار است.

علی آقامحمدی در تشریح ساختار برگزاری این رقابت‌ها توضیح داد: مسابقات بر اساس یک الگوی دقیق در ۵ منطقه و ۹ حوزه سازماندهی شده است.

رئیس ستاد توانمندی محلات کمتر برخوردار، از برنامه‌های راهبردی فدراسیون فوتسال ایران برای سال پیش رو سخن گفت و هدف بزرگ این نهاد را تبدیل شدن فوتسال زنان ایران به یک سطح بین‌المللی دانست و تاکید کرد: تلاش برای کسب اعتبار جهانی در این رشته، یکی از اولویت‌های اصلی برای به نمایش گذاشتن توانمندی‌های زنان ایرانی در عرصه‌های بین‌المللی است.