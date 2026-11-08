به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بندرخمیر گفت: با مهار و ذخیره‌سازی روان آب‌های ناشی از این بارش‌ها، حدود یک میلیون مترمکعب آب در سازه‌های آبخیزداری این شهرستان ذخیره شده است.

جمشید سالاری با اشاره به اهمیت آبگیری سازه‌های آبخیزداری در مدیریت منابع آب و خاک افزود: این سازه‌ها با کنترل و مهار رواناب‌های سطحی، علاوه بر کاهش سرعت جریان آب و جلوگیری از بروز خسارات ناشی از سیلاب، نقش مؤثری در نفوذ آب به زمین و تقویت سفره‌های آب زیرزمینی دارند.

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وی گفت: ذخیره آب در سازه‌های آبخیزداری همچنین به حفظ رطوبت خاک، تقویت پوشش گیاهی، احیای مراتع و بهبود شرایط زیست‌محیطی مناطق تحت پوشش کمک می‌کند و زمینه بهره‌برداری بهتر از نزولات جوی را فراهم می‌سازد.

در یک هفته گذشته حدود ۲۳ میلیمتر باران در بندرخمیر باریده است.