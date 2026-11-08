دانش‌آموزان مدرسه دخترانه اباذر شهر بابکان آمل با شاخه‌های گل و چشمانی اشکبار از پیکر مطهر یک شهید گمنام استقبال کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، دانش‌آموزان مدرسه دخترانه اباذر شهر بابکان آمل صبح امروز با شاخه‌های گل و چشمانی اشکبار از پیکر مطهر یک شهید گمنام استقبال کردند.

این دیدار برای دانش‌آموزانی که فرصت زیارت پیکر یک شهید گمنام را یافته بودند، لحظه‌ای متفاوت و فراموش‌نشدنی بود؛ لحظه‌ای آمیخته با اشک شوق، دلتنگی و ابراز ارادت به شهدا.

یکی از دانش‌آموزان در این مراسم گفت: خیلی خوشحالم که توانستم شهید گمنام را از نزدیک ببینم و به آرزویم برسم؛ همیشه آرزو داشتم یک‌بار شهید گمنام را ملاقات کنم.

دانش‌آموز دیگری نیز با ابراز علاقه به شهدا گفت: دوست دارم من هم مانند این شهید در راه وطن به مقام شهادت برسم.

دانش‌آموزان همچنین فداکاری شهدا برای حفظ امنیت و آرامش کشور را الگویی برای نسل امروز دانستند و بر ضرورت تلاش و خدمت به وطن برای ادامه راه آنان تأکید کردند.

این مراسم به همت ستاد برگزاری مراسم و با حضور دانش‌آموزان و مسئولان بخش دشت‌سر آمل در مدرسه دخترانه اباذر شهر بابکان برگزار شد.