به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مسئول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) اصفهان گفت: با رضایت خانواده بیمار مرگ مغزی (امیر محمد عابدی) اعضا و نسوج بدن وی در بیمارستان الزهرا (س) اصفهان به بیماران مرگ مغزی اهدا شد.

مریم خلیفه سلطانی افزود: این بیمار ۱۷ ساله بدلیل واژگونی موتور سیکلت و آسیب به سر دچار مرگ مغزی شده بود.

وی گفت: از ۴۴ عمل پیوند عضو بیماران مرگ مغزی از ابتدای امسال در استان، ۹۲ عضو و ۶۶ قرنیه برداشت شده است.

مریم خلیفه سلطانی با بیان اینکه فرهنگ سازی در زمینه اهدای عضو می‌تواند زندگی‌های بیشتری را نجات دهد، ادامه داد: داوطلبان اهدا عضو می‌توانند برای ثبت نام و دریافت کارت اهدا به انجمن اهدای عضو ایرانیان به نشانی الکترونیکی ehdacenter.ir و یا اداره پیوند اعضا واقع در بیمارستان الزهرا (س) اصفهان مراجعه کنند.

وی گفت: اعضای قابل اهدای از فرد مرگ مغزی شامل قلب، ریه‌ها، کبد، روده‌ها، لوزالمعده (پانکراس) و کُلیه‌هاست، علاوه بر این، برخی از بافت‌های بدن از جمله پوست، قرنیه، تاندون، غضروف، استخوان و دریچه قلب نیز قابل پیوند است.

سالانه حدود سه هزار مرگ مغزی قابل اهدا در کشور رخ می‌دهد که از این تعداد تنها هزار مرگ مغزی به مرحله اهدا رسیده و اعضای قابل اهدای ۲ هزار بیمار مرگ مغزی به خاک سپرده می‌شود.

چنانچه از هر بیمار مرگ مغزی سه عضو اهدا شود، حدود ۶ هزار عضو قابل پیوند به مرحله اهدا می‌رسد.