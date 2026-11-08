برنامه‌های «هفت اقلیم»، با بررسی نسبت «هنر و گذر زمان»، «آبادی باز»، با معرفی روستای دیل از توابع شهرستان گچساران در استان کهگیلویه و بویراحمد و «نشان افتخار» با مرور زندگی پروفسور رحمت‌الله قدیمی چرمهینی، از رادیو ایران پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجله تخصصی و فرهنگی «هفت اقلیم»، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ، امروز با محوریت موضوعی «هنر و گذر زمان» پخش می شود.

این برنامه رادیویی با نویسندگی، سردبیری و تهیه‌کنندگی فاطمه ترسا، اجرای نگین خواجه‌نصیر و بازیگری ارسلان جولایی تقدیم مخاطبان می‌شود، همچنین بهاره آزادی امور هماهنگی و فضای مجازی برنامه را بر عهده دارد.

برنامه در بخش سرآغاز به طرح این پرسش مخاطب‌محور می‌پردازد که چه ویژگی‌هایی موجب ماندگاری روزافزون یک اثر هنری در گذر زمان می‌شود، در ادامه و در بخش سینمایی، موضوع روایت غیرخطی و بازی با حافظه و زمان در سینما با واکاوی آثاری، چون «ممنتو» و «درخت زندگی» در گفت‌و‌گو با مهدی خطیبی، کارگردان تئاتر، فیلم کوتاه و مستند به بحث گذاشته می‌شود.

در بخش نمایشنامه‌خوانی، متنی تحت عنوان «این نیز نمی‌گذرد» با الهام از نمایشنامه نامدار «صندلی‌ها» اثر اوژن یونسکو بازخوانی می‌شود، سپس در بخش معماری، محمدعلی مؤمنی به معرفی ساعت‌های معروف و تاریخی در بنا‌های اصیل ایرانی اختصاص می‌دهد.

برنامه در بخش پرونده باز به تلاقی هنر، معماری و علم در ساخت ساعت‌های نجومی می‌پردازد و سازوکار زیبایی‌شناختی این ابزار‌های تاریخی را از قرون وسطای اروپا تا تمدن اسلامی بررسی می‌کند، همچنین تازه‌ترین رویداد‌های هنری کشور در بخشی ویژه با حضور عرفان شهبازی مرور می‌شود و در پایان، مفهوم اصطلاح هنری «پاتینا» (تشکیل لایه نازک بر سطح اشیاء در گذر زمان) با گزارش حمیرا فراتی در فرهنگ لغت هفت اقلیم تبیین می‌شود.

«هفت اقلیم» شنبه تا چهارشنبه ساعت ۲۰ زنده از رادیو فرهنگ پخش می‌شود.

برنامه «آبادی باز» رادیو صبا امروز در سفری رادیویی به روستای دیل در استان کهگیلویه و بویراحمد، شنوندگان را با جاذبه‌های طبیعی، پیشینه تاریخی و ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری این روستا آشنا می‌کند.

این برنامه با نگاهی به زندگی روستایی در نقاط مختلف کشور، تلاش می‌کند جلوه‌هایی از فرهنگ بومی، آداب و رسوم، جاذبه‌های طبیعی و ظرفیت‌های گردشگری روستا‌ها را به مخاطبان معرفی کند و دریچه‌ای برای شناخت بیشتر داشته‌های کمترشناخته‌شده ایران بگشاید.

روستای دیل با برخورداری از جاذبه‌های طبیعی، آثار تاریخی و فرهنگ ریشه‌دار محلی، از ظرفیت‌های قابل توجهی برای معرفی در حوزه گردشگری روستایی برخوردار است. آشنایی با شیوه زندگی مردم، سنت‌ها و داشته‌های این منطقه، فرصتی برای شناخت بخشی از تنوع فرهنگی و طبیعی استان کهگیلویه و بویراحمد فراهم می‌کند.

برنامه «آبادی باز» با معرفی روستای دیل، تلاش دارد ضمن توجه به ظرفیت‌های بومی و گردشگری مناطق مختلف کشور، اهمیت حفظ میراث فرهنگی و رونق گردشگری روستایی را یادآوری کند.

برنامه «آبادی باز» از شنبه تا چهارشنبه، ساعت ۱۴:۳۰ به تهیه‌کنندگی نیلوفر قاسمی‌پور و با اجرای مهدی پر، از شبکه رادیویی صبا پخش می‌شود.

برنامه «نشان افتخار» با مرور زندگی پروفسور رحمت‌الله قدیمی چرمهینی، به روایت تلاش علمی، تعلق خاطر به ایران و بازگشت او به وطن پس از سال‌ها زندگی در آمریکا و سوئد می‌پردازد.

به گزارش روابط عمومی رسانه ملی، «نشان افتخار» در قسمت جدید، زندگی و مسیر علمی پروفسور رحمت‌الله قدیمی چرمهینی را با نگاهی به مفهوم وطن‌دوستی و تلاش برای ساختن و آبادانی ایران مرور می‌کند.

این برنامه با اجرای بتول نجفی، به روایت زندگی پروفسوری می‌پردازد که با وجود سال‌ها زندگی و فعالیت در آمریکا و سوئد، پیوند و تعلق خاطر خود به سرزمین مادری را حفظ کرد و بار دیگر به ایران بازگشت؛ روایتی از دلبستگی به وطن و باور به نقش دانش و تلاش در ساختن آینده کشور.

گفتنی است، برنامه «نشان افتخار» دوشنبه ۱۸ آبان‌ماه، ساعت ۱۶:۴۰، از رادیو ایران پخش می‌شود.