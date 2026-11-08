به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ حسین حافظی مدیر شرکت توزیع برق شهرستان سمنان گفت: افزایش تاب آوری شبکه توزیع ، زیبا سازی مبلمان شهری ، جلوگیری از شاخه زنی و خاموشی‌های ناخواسته از اهداف اجرای این طرح است.

مدیر شرکت توزیع برق شهرستان سمنان با بیان اینکه از ۹۰۰ کیلومتر شبکه برق شهرستان سمنان ، طرح جایگزینی شبکه سیمی در ۳۰۰ کیلومتر اجرا شده است گفت: تا پایان امسال ۸۰ کیلومتر دیگر نوسازی میشود.