به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ،تقی رحمتی گفت: این حادثه ساعت ۷:۴۰ صبح امروز به مرکز ارتباطات اورژانس گزارش شد و بلافاصله پس از دریافت خبر، تیم‌های عملیاتی برای امدادرسانی به مصدومان به روستای دراقانلو اعزام شدند.

وی افزود: با توجه به تعداد سرنشینان تراکتور و شمار مصدومان، نیرو‌های امدادی پس از حضور در محل حادثه، اقدامات اولیه درمانی را برای آسیب‌دیدگان آغاز کردند.

رحمتی با اشاره به اقدامات کارشناسان فوریت‌های پزشکی در محل حادثه، گفت: پس از ارزیابی وضعیت مصدومان و انجام اقدامات درمانی پیش‌بیمارستانی، ۱۴ مصدوم برای دریافت مراقبت‌های تخصصی به بیمارستان منتقل شدند.

وی با تاکید بر اهمیت حضور به‌موقع نیرو‌های اورژانس در حوادث جاده‌ای و روستایی، یادآور شد: سرعت عمل تیم‌های عملیاتی در رسیدگی اولیه به مصدومان و انتقال آنان به مراکز درمانی نقش مهمی در ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی دارد.

روستای دراقانلو در حدود ۴۵ کیلومتری شهر بجنورد و در قسمت غربی شهرستان واقع شده است.