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مدیرکل هواشناسی استان اردبیل از صدور هشدار سطح نارنجی در پی تشدید ناپایداری جوی شامل بارش باران و برف همراه با نفوذ توده هوای سرد به استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مجید کوهی، مدیرکل هواشناسی استان با اشاره به صدور هشدار هواشناسی سطح نارنجی (شماره ۸)، اظهار کرد: از امشب با ورود توده هوای سرد به منطقه، ضمن وزش بادهای شرقی و کاهش محسوس دمای هوا، بارشها از نیمهشب امشب تا عصر فردا (دوشنبه ۱۸ آبان) در مناطق مرکزی و جنوبی استان و حتی در شهرستانهای گرمی و انگوت به شکل برف خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی استان اردبیل درباره وضعیت روز دوشنبه تصریح کرد: از بامداد دوشنبه با حاکمیت هوای سرد و کاهش محسوس دما (زیر صفر)، بارش باران در مناطق شمالی و بارش برف در مناطق جنوبی و مرکزی استان و شهرستانهای گرمی و انگوت پیشبینی میشود؛ در شب نیز بارشها در سطح استان قطع شده و شاهد دمای زیر صفر، یخبندان در مناطق مرکزی و جنوبی و رخداد مه در برخی شهرستانها خواهیم بود.
کوهی در ادامه با اشاره به روزهای سهشنبه و چهارشنبه (۱۹ و ۲۰ آبان) تاکید کرد: در ساعات شبانه و اوایل صبح تداوم هوای سرد و یخبندان با دمای زیر صفر، به ویژه در مناطق مرکزی و جنوبی استان و در برخی مناطق رخداد مه پیشبینی میشود؛ در طول روز نیز آسمان به تدریج صاف تا نیمهابری خواهد بود و در اواسط روز با افزایش نسبی دما مواجه خواهیم شد.
وی در پایان بر توجه به توصیههای هشدار هواشناسی (سطح نارنجی – شماره ۸) تأکید کرد و از شهروندان خواست ضمن رعایت نکات ایمنی، تمهیدات لازم برای مقابله با سرما و یخبندان را در نظر بگیرند.