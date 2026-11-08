رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی، از مداوای سرپایی ۷ نفر و بستری شدن ۴ نفر از مصدومان سانحه واژگونی اتوبوس حامل اعضای تیم بسکتبال آکادمی سحر خبر داد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در پی وقوع سانحه واژگونی اتوبوس حامل اعضای تیم بسکتبال آکادمی سحر در مسیر بازگشت به تهران و دستور مقام عالی وزارت برای پیگیری موضوع، غلامرضا نوروزی، رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی، از طریق همکاران هیئت پزشکی ورزشی استان خوزستان پیگیر مداوای مصدومان شد.

نوروزی گفت: برابر اقدامات صورت‌گرفته، ۷ نفر از عزیزان سانحه‌دیده به‌صورت سرپایی مداوا شدند و با توجه به جراحات وارده، ۴ نفر دیگر در بیمارستان‌های اهواز و شوش بستری و تحت مداوا قرار گرفتند.