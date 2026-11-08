مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان گلستان، از بررسی و رفع مشکلات سوخت ذخیره ۱۱ واحد تولیدی استان در میز خدمت مشترک با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ فرهاد زارع اظهار کرد: در راستای حمایت از واحد‌های تولیدی و صنعتی استان و تسهیل فرآیند تأمین و ذخیره‌سازی سوخت مورد نیاز آنها، میز خدمت با موضوع بررسی و رفع مشکلات دریافت سوخت ذخیره واحد‌های صنعتی در محل مرکز کسب و کار شهرک صنعتی آق قلا برگزار شد.

وی افزود: در این میز خدمت، نمایندگان ۱۱ واحد تولیدی استان با هدف پیگیری و رفع موانع و مشکلات خود در زمینه دریافت سوخت ذخیره حضور یافتند و مسائل و درخواست‌های آنان به‌صورت مستقیم مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان گلستان تصریح کرد: با حضور نمایندگان اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی استان و شرکت شهرک‌های صنعتی گلستان، مشکلات مطرح‌شده بررسی و اقدامات لازم برای رفع آنها انجام شد.

زارع با تأکید بر اهمیت تأمین پایدار سوخت مورد نیاز واحد‌های تولیدی خاطرنشان کرد: استمرار فعالیت واحد‌های صنعتی، جلوگیری از توقف خطوط تولید و حمایت از تولیدکنندگان از اولویت‌های مهم این اداره‌کل است و پیگیری مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی از طریق تعامل و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی با جدیت دنبال می‌شود.