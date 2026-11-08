به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، با اعلام وزارت جهادکشاورزی، بر اساس این مصوبه، صادرکنندگان محصولات کشاورزی می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را برای واردات کالاهای گروه یک و دو (کالاهای اساسی و کالاهای واسطه ای تولید) اختصاص دهند.

با اجرای این مصوبه، بخشی از نیاز کشور به کالاهای گروه یک و دو از محل ارز حاصل از صادرات محصولات کشاورزی تأمین خواهد شد. این سازوکار می‌تواند ضمن ایجاد مسیر جدیدی برای تأمین کالاهای مورد نیاز کشور، هزینه‌های تأمین ارز را برای کشور، صادرکنندگان و واردکنندگان کاهش دهد.

همچنین در چارچوب اقدامات اخیر انجام شده، میزان رفع تعهد ارزی صادرکنندگان محصولات کشاورزی از ۹۰ درصد به ۸۰ درصد کاهش یافته است؛ تصمیمی که با هدف حمایت از فعالان این بخش و تسهیل روند بازگشت و مصرف ارز حاصل از صادرات اتخاذ شده است.