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مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان از تولید بیش از ۶۵۰ تن انواع گیاهان دارویی در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، محمد پیله فروش با بیان این مطلب گفت: کشاورزان استان موفق شدند بیش از ۶۵۰ تن انواع گیاهان دارویی را در سطح یکهزار و ۷۶۹ هکتار از اراضی کشاورزی تولید و برداشت کنند.
وی با اشاره به شناسایی ۲۵۰ نوع گیاه دارویی در استان افزود: مناطق الموت، آبیک، آوج و بوئینزهرا از مهمترین مناطق مستعد کشت گیاهان دارویی در استان قزوین هستند.
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اظهار داشت:گل محمدی، سماق، گل گاوزبان، اسطوخودوس، کالاندولا، گالگا، بیدمشک، آویشن، زیره سبز، زعفران و موسیر از مهمترین گیاهان دارویی تولیدی استان به شمار میروند.
پیله فروش تاکید کرد:گیاهان دارویی علاوه بر مصارف دارویی، در صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی نیز کاربرد گستردهای دارند و محصولات تولیدی استان پس از برداشت، به بازارهای داخلی و خارجی عرضه میشوند.