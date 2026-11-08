به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، محمد پیله فروش با بیان این مطلب گفت: کشاورزان استان موفق شدند بیش از ۶۵۰ تن انواع گیاهان دارویی را در سطح یک‌هزار و ۷۶۹ هکتار از اراضی کشاورزی تولید و برداشت کنند.

وی با اشاره به شناسایی ۲۵۰ نوع گیاه دارویی در استان افزود: مناطق الموت، آبیک، آوج و بوئین‌زهرا از مهم‌ترین مناطق مستعد کشت گیاهان دارویی در استان قزوین هستند.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اظهار داشت:گل محمدی، سماق، گل گاوزبان، اسطوخودوس، کالاندولا، گالگا، بیدمشک، آویشن، زیره سبز، زعفران و موسیر از مهم‌ترین گیاهان دارویی تولیدی استان به شمار می‌روند.

پیله فروش تاکید کرد:گیاهان دارویی علاوه بر مصارف دارویی، در صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی نیز کاربرد گسترده‌ای دارند و محصولات تولیدی استان پس از برداشت، به بازار‌های داخلی و خارجی عرضه می‌شوند.