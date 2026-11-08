همزمان با دومین روز حضور پیکر مطهر ۱۰ شهید خوشنام دفاع مقدس در آمل، دانش‌آموزان مدارس دخترانه و پسرانه این شهرستان میزبان پیکر یکی از این شهدا شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، امروز کلاس‌های درس در آمل حال و هوای متفاوتی داشت؛ این‌بار زنگ مدرسه تنها نویدبخش آغاز یک روز آموزشی نبود، بلکه قرار بود دانش‌آموزان در میان نیمکت‌ها و حیاط مدرسه، میزبان مهمانی از جنس آسمان باشند.

مهمانی که سال‌ها پیش برای دفاع از سرزمین، امنیت و آرامش همین نسل‌ها از جان خود گذشت و امروز پس از سال‌ها، پیکر مطهرش در میان فرزندان این سرزمین آرام گرفته است.

از دقایق نخست ورود پیکر مطهر شهید خوشنام به مدارس، دانش‌آموزان در صف‌هایی منظم به استقبال این مهمان آسمانی ایستادند.

نگاه‌های مشتاق، شاخه‌های گل، صلوات‌های پی‌درپی و زمزمه‌های دعا، تصویری متفاوت از یک برنامه فرهنگی و معنوی را در محیط مدرسه رقم زد.

دیدار نسل امروز با قهرمانان دیروز

دانش‌آموزانی که شاید سال‌ها از روز‌های حماسه و مقاومت فاصله داشته باشند و جنگ را تنها در قاب کتاب‌های درسی و روایت‌های نسل‌های گذشته شناخته باشند.

امروز فرصت یافتند از نزدیک با مفهوم ایثار و فداکاری روبه‌رو شوند؛ پیکری که بی‌نام و نشان به شهر آمده، اما روایت زندگی و شهادتش در حافظه یک ملت ماندگار است.

یکی از دانش‌آموزان حاضر در این مراسم در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیمای مازندران، با بیان اینکه حضور پیکر شهید در مدرسه برایش تجربه‌ای متفاوت و فراموش‌نشدنی بوده است، گفت: وقتی پیکر شهید وارد مدرسه شد، احساس عجیبی داشتم؛ انگار یکی از قهرمانانی که همیشه درباره‌اش در کتاب‌ها خوانده بودیم، امروز در کنار ما حضور پیدا کرده است.

علی حسینی افزود: ما در کلاس درس درباره شهدا و فداکاری‌هایشان مطالب زیادی می‌خوانیم، اما وقتی پیکر یک شهید را از نزدیک می‌بینیم، بیشتر متوجه می‌شویم که امنیت و آرامش امروز ما به چه قیمتی به دست آمده است.

دانش‌آموز دیگری نیز با اشاره به فضای معنوی ایجادشده در مدرسه اظهار کرد: امروز همه دانش‌آموزان با احترام و علاقه به استقبال شهید آمدند.

حسین احمدی افزود: حضور این شهید به ما یادآوری کرد که باید قدردان فداکاری کسانی باشیم که برای دفاع از کشور و مردمشان از جان خود گذشتند.

یکی از دانش‌آموزان دختر نیز با بیان اینکه دیدار با شهید خوشنام برای او فرصتی برای تجدید عهد با آرمان‌های شهدا بوده است، گفت: شاید نام این شهید را ندانیم، اما می‌دانیم که برای سربلندی ایران و آرامش مردمش جان خود را فدا کرده است.

زینب اصغری اضافه کرد: امیدوارم بتوانیم با درس خواندن، تلاش و خدمت به کشور، ادامه‌دهنده راه شهدا باشیم.

پیوند فرهنگ ایثار با تربیت نسل نوجوان

رئیس اداره آموزش‌وپرورش آمل نیز در حاشیه حضور پیکر مطهر شهید خوشنام در مدارس این شهرستان، با اشاره به اهمیت آشنایی نسل نوجوان با فرهنگ ایثار و شهادت اظهار کرد: حضور پیکر مطهر شهدا در محیط‌های آموزشی، فرصتی ارزشمند برای انتقال مفاهیم عمیق ایثار، مقاومت و ازخودگذشتگی به دانش‌آموزان است.

مرتضی عسگری افزود: آشنایی نسل جدید با فداکاری‌های شهدا باید در کنار آموزش‌های علمی و تربیتی مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: مدارس تنها محل آموزش علوم و کسب مهارت‌های علمی نیستند، بلکه نقش مهمی در تربیت نسلی مسئولیت‌پذیر، آگاه و متعهد نسبت به سرنوشت کشور دارند و برگزاری چنین برنامه‌هایی می‌تواند پیوند عاطفی و معرفتی دانش‌آموزان با تاریخ پرافتخار دفاع مقدس و آرمان‌های شهدا را تقویت کند.

رئیس اداره آموزش‌وپرورش آمل با قدردانی از مجموعه سپاه ناحیه آمل و عوامل اجرایی این برنامه خاطرنشان کرد: استقبال دانش‌آموزان از پیکر مطهر شهید خوشنام نشان‌دهنده علاقه نسل نوجوان به شناخت قهرمانان واقعی این سرزمین است و امیدواریم این دیدار معنوی به فرصتی برای الگوبرداری دانش‌آموزان از روحیه فداکاری، شجاعت، مسئولیت‌پذیری و تلاش در مسیر پیشرفت ایران اسلامی تبدیل شود.

از حیاط مدرسه تا امتداد راه شهدا

در این دیدار، دانش‌آموزان دختر و پسر آملی در کنار معلمان و مدیران مدارس، با ادای احترام به مقام شامخ شهید، بار دیگر بر ادامه راه شهدا و پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.

حضور پیکر مطهر شهید خوشنام در فضای مدارس، فرصتی برای پیوند نسل امروز با نسلی بود که در روز‌های سخت دفاع مقدس از آسایش و زندگی خود گذشت تا چراغ امنیت و استقلال این سرزمین روشن بماند؛ نسلی که شاید بسیاری از نام‌هایش برای همیشه ناشناخته مانده باشد، اما بزرگی حماسه‌اش در تاریخ ایران ثبت شده است.

این برنامه با محوریت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و آشنایی نسل نوجوان با سیره و آرمان‌های شهدا، به همت سپاه ناحیه آمل و با همکاری آموزش‌وپرورش این شهرستان در حال برگزاری است.

پیکر مطهر شهید خوشنام به نوبت به مدارس دخترانه و پسرانه منتقل می‌شود تا دانش‌آموزان فرصت میزبانی و ادای احترام به این شهید گمنام را داشته باشند.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، حضور پیکر مطهر شهدای خوشنام در مدارس آمل تا پایان وقت امروز ادامه خواهد داشت و پس از پایان برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این شهرستان، این آیین در شهر‌های دیگر استان مازندران نیز برگزار می‌شود.

امروز در آمل، شهیدی که نامش برای بسیاری ناشناخته است، اما راه و رسمش آشنا، مهمان نیمکت‌هایی شد که آینده ایران را می‌سازند؛ دیداری میان نسل حماسه و نسل امید، تا یادمان نرود برخی قهرمانان، بی‌آنکه نامشان را بدانیم، برای ماندگاری نام ایران از جان خود گذشتند.

پیکر مطهر ۱۰ شهید خوشنام دوران جنگ هشت سال دفاع مقدس از روز شنبه وارد شهرستان آمل شد و مورد استقبال باشکوه مردم دیار هزارسنگر قرار گرفت.

پیکر مطهر این شهدا در این هفته در همه شهرهای، مازندران منتقل و مردم دیار علویان با اسوه‌های رشادت و ایستادگی وطن تجدید پیمان خواهند کرد.

پیکر این شهدا در روزجمعه و همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در برخی شهر‌های مازندران خاکسپاری خواهند شد.