به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، سرهنگ رضا همتی‌زاده، رئیس پلیس راهور استان کردستان، با تشریح آمار و تحلیل تصادفات رانندگی در هفت ماه نخست سال جاری اظهار کرد: در این مدت، شمار جان‌باختگان حوادث رانندگی درون‌شهری استان با کاهش ۴۶ درصدی همراه بوده است.

وی گفت: خودرو‌های سواری پژو با سهم ۳۲ درصدی، بیشترین فراوانی را در میان خودرو‌های سواری دخیل در تصادفات فوتی استان دارند.

سرهنگ همتی‌زاده، با اشاره به اقدامات پلیس راهور در حوزه ارتقای ایمنی تردد افزود: بخش مهمی از فعالیت‌های پلیس بر پیشگیری از تصادفات، مدیریت ترافیک و فراهم‌سازی شرایط ایمن برای تردد شهروندان متمرکز است.

رئیس پلیس راهور استان کردستان با بیان اینکه خودرو‌های سواری بیشترین سهم را در تصادفات درون‌شهری دارند، تصریح کرد: ۷۶ درصد تصادفات درون‌شهری مربوط به خودرو‌های سواری است و در این میان، خودرو‌های پژو با سهم ۳۲ درصدی در صدر تصادفات فوتی این گروه قرار دارند.

سرهنگ همتی‌زاده، بی‌توجهی به جلو هنگام رانندگی و رعایت نکردن حق تقدم را از مهم‌ترین عوامل وقوع تصادفات فوتی عنوان کرد و گفت: ۳۷ درصد این حوادث ناشی از عدم توجه کافی رانندگان به جلو و ۲۰ درصد نیز ناشی از رعایت نکردن حق تقدم بوده است.

وی همچنین با اشاره به ساعات پرحادثه در معابر درون‌شهری استان خاطرنشان کرد: بازه‌های زمانی ۱۰ تا ۱۴ و ۱۸ تا ۲۲ بیشترین سهم وقوع تصادفات را به خود اختصاص داده‌اند؛ به‌طوری‌که ۵۲ درصد از کل تصادفات در این ساعات رخ داده است.

رئیس پلیس راهور استان کردستان در ادامه، ارتقای ایمنی تردد و کاهش حوادث رانندگی را مستلزم همکاری و تعامل مستمر دستگاه‌های مسئول دانست و اظهار کرد: تأمین امنیت و آرامش در معابر شهری، فرآیندی جمعی و بین‌بخشی است و تحقق آن به مشارکت تمامی نهاد‌های مرتبط نیاز دارد.

وی افزود: نیرو‌های نظامی و انتظامی، دستگاه‌های امدادرسان، شهرداری‌ها، دانشگاه علوم پزشکی، جمعیت هلال‌احمر، پزشکی قانونی و سایر دستگاه‌های مرتبط، هر یک حلقه‌ای از زنجیره تأمین ایمنی تردد هستند و پلیس راهور برای تحقق این هدف، همکاری تنگاتنگی با این مجموعه‌ها دارد.