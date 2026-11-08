به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حجت‌الاسلام میثم فیاضی گفت: حضرت زهرا (س) به معنای واقعی کلمه در اوج کمال انسانی بودند بنابراین همیشه و در همه دوره‌ها می‌توان ایشان را الگو قرار داد

حجت الاسلام فیاضی، مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه شهدای آذربایجان‌غربی، در مراسم گرامیداشت ایام فاطمیه که در مسجد جامع حضرت رسول اکرم ص شهرستان شاهین دژبرگزارشد اظهار کرد: حضرت زهرای اطهر (س) به معنای واقعی کلمه در اوج کمال انسانی بودند و این موضوع را تاریخ اسلام گواه است.

وی با بیان اینکه شخصیت ایشان چندبُعدی بود و در تمام جنبه‌های انسانی در اوج کمال و بالندگی بودند، ادامه داد: حضرت فاطمه‌زهرا (س) هنگام عبادت آنچنان در معنویت غرق می‌شدند که گذر زمان را حس نمی‌کردند و با تمام وجود سر بر درگاه خداوند منان می‌گذاشتند.

این مسئول خاطرنشان کرد: همچنین ایشان در عرصه حمایت از رهبری و ولایت با تمام قدرت و توان جانانه وارد گود می‌شدند و تا پای جان می‌ایستادند و جوانمردانه افشاگری می‌کردند و از حضرت علی (ع) به عنوان ولی و مولای خود دفاع می‌کردند.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه شهدای آذربایجان‌غربی با بیان اینکه حضرت زهرا (س) در مدیریت خانه و خانواده به معنای دیگر در کار منزل، همراهی با همسر، ساده‌زیستی، مادری برای فرزندان هم نمونه بودند، ادامه داد: نقش‌آفرینی در عرصه‌های سیاسی جامعه ایشان را از نقش همسری و مادری غافل نمی‌کرد.

حجت‌الاسلام فیاضی در ادامه با بیان اینکه حضرت فاطمه (س) و به طور کلی عترت پاک پیامبراکرم (ص) با قرآن کریم پیوند عمیق، استوار و جاودانه دارند، اظهار کرد: سرشت حضرت زهرا (س) در طول دوران زندگی با تعالیم وحی عجین شده بود، بنابراین انس ایشان با قرآن امری بدیهی است که باید در این راستا به ایشان تاسی بجوییم