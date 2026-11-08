به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ در پایان این مسابقات که در صحرای جلالی شاهرود برگزار شد ، تیم استان سمنان با کسب ۲ طلا، یک نقره و یک برنز اول شد، مازندران با یک طلا، ۲ نقره، یک برنز در جایگاه دوم ایستاد و قزوین با یک طلا و یک برنز عنوان سوم را از آن خود کرد.

همت هادیان رئیس هیئت ورزش‌های همگانی استان سمنان گفت: این مسابقات با حضور ۴۰ ورزشکار از ۱۳ استان در چهار رده سنی برگزار شد.

شرکت کنندگان مسیر ۱۰ کیلومتری را با ۱۸ بخش چالش‌برانگیز طی کردند.