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دوازدهمین دوره مسابقات قهرمانی استراگوس بانوان کشور مرحله اقلیم کویر با معرفی برترینها در شاهرود پایان یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ در پایان این مسابقات که در صحرای جلالی شاهرود برگزار شد ، تیم استان سمنان با کسب ۲ طلا، یک نقره و یک برنز اول شد، مازندران با یک طلا، ۲ نقره، یک برنز در جایگاه دوم ایستاد و قزوین با یک طلا و یک برنز عنوان سوم را از آن خود کرد.
همت هادیان رئیس هیئت ورزشهای همگانی استان سمنان گفت: این مسابقات با حضور ۴۰ ورزشکار از ۱۳ استان در چهار رده سنی برگزار شد.
شرکت کنندگان مسیر ۱۰ کیلومتری را با ۱۸ بخش چالشبرانگیز طی کردند.