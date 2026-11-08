سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی تهران از آوار و تخریب بخشی از یک منزل قدیمی در خیابان خاوران، خیابان انورزاده خبر داد و گفت: در این حادثه یک مرد ۸۳ ساله جان خود را از دست داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، ساعت ۷:۳۴ دقیقه صبح امروز، یک مورد حادثه آوار در یک منزل قدیمی با آدرس خیابان خاوران، خیابان انورزاده به سامانه ۱۲۵ اعلام شد. بر این اساس، دو ایستگاه آتش‌نشانی با امکانات کامل به محل اعزام شدند و آتش‌نشانان در زمان سه دقیقه به محل حادثه رسیدند.

آتش‌نشانان مشاهده کردند در یک ملک دوطبقه قدیمی که به گفته اهالی یک ملک کلنگی و بسیار قدیمی بود، یک آقایی حدوداً ۸۰ ساله داخل ملک حضور داشته است. بخشی از این ملک تخریب شده بود و اعلام می‌کردند یک نفر زیر آوار محبوس است.

سخنگوی آتش‌نشانی تهران افزود: آتش‌نشانان عملیات را آغاز کردند و بعد از مدتی تلاش و جست‌و‌جو، موفق شدند این فرد را پیدا کنند و از زیر آوار خارج کنند.

وی ادامه داد: این فرد یک مرد ۸۳ ساله بود که به تأیید عوامل اورژانس، متأسفانه مشخص شد جان خود را از دست داده است.

سخنگوی آتش‌نشانی تهران در تشریح علت حادثه گفت: احتمال اینکه بارندگی‌های شدیدی که در روز‌های اخیر صورت گرفته، این ملک قدیمی را که کلنگی هم بود، سست کرده باشد و باعث تخریبش شده باشد، بسیار زیاد است و این موضوع دقیقاً توسط کارشناسان بررسی می‌شود.

وی با اشاره به بارندگی‌های اخیر خاطرنشان کرد: احتمال آسیب به ملک‌های کلنگی، قدیمی و خشتی در چنین شرایطی بسیار زیاد است و یکی از دلایل آن می‌تواند مسدود بودن راه‌های کانال‌ها و آبرو‌ها باشد.

سخنگوی آتش‌نشانی تهران تصریح کرد: در نتیجه مسدود بودن مسیرها، آب روی سطح پشت‌بام و بالای دیوار‌ها می‌ماند و به لایه‌های سقف و دیوار نفوذ می‌کند و می‌تواند باعث تخریب آنها شود.

وی در پایان تأکید کرد: لطفاً حتماً مسیر‌ها را باز کنید تا آب‌ها بتوانند خارج شوند و از تخریب ساختمان‌ها جلوگیری شود.