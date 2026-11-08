به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

کالیاری ۱ - ۰ فروزینونه

تورینو ۱ - ۱ لچه

پارما ۱ - ۲ بولونیا

رم ۳ - ۰ ساسولو (گل‌ها: ماریو ارموسو در دقیقه ۲۷، سباستین والوکیویچ - گل به خودی مدافع ساسولو - ۳۰ و رودریگو مورا ۵۸)



برنامه - یکشنبه ۱۷ آبان:

ناپولی - لاتسیو

جنوآ - میلان

مونزا - آتالانتا

اینتر - کومو

فیورنتینا - یوونتوس



در جدول سری آ تیم‌های لاتسیو با ۲۸، رم با ۲۷ و اینتر با ۲۵ امتیاز اول و دوم هستند و تیم کومو با ۲۳ امتیاز در رده چهارم قرار گرفت.