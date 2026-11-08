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هفته یازدهم فوتبال سری آ ایتالیا فصل ۲۷ - ۲۰۲۶ شب گذشته پیگیری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
کالیاری ۱ - ۰ فروزینونه
تورینو ۱ - ۱ لچه
پارما ۱ - ۲ بولونیا
رم ۳ - ۰ ساسولو (گلها: ماریو ارموسو در دقیقه ۲۷، سباستین والوکیویچ - گل به خودی مدافع ساسولو - ۳۰ و رودریگو مورا ۵۸)
برنامه - یکشنبه ۱۷ آبان:
ناپولی - لاتسیو
جنوآ - میلان
مونزا - آتالانتا
اینتر - کومو
فیورنتینا - یوونتوس
در جدول سری آ تیمهای لاتسیو با ۲۸، رم با ۲۷ و اینتر با ۲۵ امتیاز اول و دوم هستند و تیم کومو با ۲۳ امتیاز در رده چهارم قرار گرفت.