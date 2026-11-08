دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی معاونت علمی ریاست جمهوری گفت: تاب‌آوری شناختی، تنها یک سپر دفاعی در برابر فشار ها، چالش‌ها و استرس‌ها نیست، بلکه ابزاری برای بازآرایی ساختار مغز و افزایش توانمندی‌های ذهنی است.

تاب‌آوری شناختی، ابزاری برای بازآرایی ساختار مغز و افزایش توانمندی‌های ذهنی

تاب‌آوری شناختی، ابزاری برای بازآرایی ساختار مغز و افزایش توانمندی‌های ذهنی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، عطاءاله پورعباسی دبیر ستاد توسه علوم و فناوری‌های شناختی معاونت علمی ریاست جمهوری، تاب‌آوری شناختی را یک سرمایه راهبردی برای جوامع بشری دانست و گفت: یادگیری و مدیریت نحوه تقویت این توانمندی می‌تواند تفاوت میان یک جامعه آسیب‌پذیر و یک جامعه هوشمند و پیشرو را تعیین کند.

وی اظهار داشت: فشار‌های محیطی فراتر از حد توان تحمل بیولوژیک مغز به جای ارتقای توانمندی‌های شناختی، سبب تحلیل و تخریب سیستم‌های شناختی می‌شود و عامل بازدارنده برای جلوگیری از این وضعیت، مدیریت هوشمندانه استرس، اضطراب و چالش‌ها است.

وی با اشاره به نقش فناوری‌های نوین حوزه علوم اعصاب و شناختی در این مسیر گفت: ابزار‌های جدید مانند سیستم‌های نوروفیدبک و هوش مصنوعی، در حال بازتعریف مرز‌های توانمندی انسانی هستند.

پورعباسی افزود: تاب‌آوری شناختی، تنها یک سپر دفاعی در برابر فشار ها، چالش‌ها و استرس‌ها نیست، بلکه ابزاری برای بازآرایی ساختار مغز و افزایش توانمندی‌های ذهنی است.

پورعباسی با تاکید بر اینکه تاب‌آوری شناختی اکنون از یک ویژگی شخصیتی، به یک «دارایی استراتژیک» تبدیل شده است، اظهار داشت: امروزه این سرمایه بشری می‌تواند مرز میان جوامع آسیب‌پذیر و جوامع هوشمند و پیشرو را در قرن بیست و یکم تعیین کند.