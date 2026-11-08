به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی از آماده‌باش کامل حدود ۸۴۰ نفر نیروی راهدار در قالب ۷۵ اکیپ عملیاتی برای مقابله با آثار ناشی از بارش‌های پاییزی و زمستانی خبر داد.

جعفر صادقی‌پور با اشاره به گستردگی شبکه راه‌های استان و شرایط خاص جغرافیایی آذربایجان‌غربی اظهار کرد: نیرو‌های راهداری با استقرار در محور‌های مواصلاتی و نقاط برف‌گیر، آماده ارائه خدمات به کاربران جاده‌ای و بازگشایی و ایمن‌سازی مسیر‌ها در زمان بارش هستند.

وی افزود: تعداد ۶۸ راهدارخانه و پایگاه راهداری ثابت و سیار در سطح استان برای ارائه خدمات زمستانی تجهیز شده و ۳۷۲دستگاه انواع ماشین‌آلات راهداری شامل ماشین‌آلات سنگین، نیمه‌سنگین و سبک در آماده‌باش کامل قرار دارند.

معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی با بیان اینکه ۱۲۰۰۰ کیلومتر از محور‌های استان تحت پوشش عملیات راهداری زمستانی قرار دارد، گفت: نیرو‌های راهداری در محور‌های اصلی، فرعی و روستایی مستقر بوده و گشت‌های راهداری نیز به‌صورت مستمر وضعیت راه‌ها را پایش می‌کنند.

صادقی‌پور ادامه داد: پیش از آغاز فصل بارش، اقدامات لازم برای آمادگی ماشین‌آلات، تجهیز راهدارخانه‌ها، تأمین و ذخیره‌سازی بیش از ۴۵۰۰۰ تن شن و نمک، بازدید از ابنیه فنی، پل‌ها و آبرو‌ها و رفع نقاط مستعد انسداد انجام شده است تا در صورت وقوع بارش، عملیات راهداری در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

وی با تأکید بر اهمیت همراهی کاربران جاده‌ای در شرایط نامساعد جوی خاطرنشان کرد: رانندگان پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت راه‌ها از طریق سامانه ۱۴۱ مطلع شوند، تجهیزات زمستانی به‌ویژه زنجیرچرخ را به همراه داشته باشند و در زمان بارش و کولاک، ضمن رعایت سرعت مطمئنه، از انجام سفر‌های غیرضروری خودداری کنند.