وکیل پرونده خسارت‌های جنگ دوازده روزه با تأکید بر اینکه خواندگان حقوق بین‌الملل را نقض کرده و رفتار متخلفانه داشته‌اند، گفت: حملات موشکی و پهپادی رژیم صهیونیستی با مشارکت دولت آمریکا علیه اهداف غیرنظامی موجب تخریب اموال منقول و غیرمنقول خواهان شده و جنایت خواندگان محرز و مسلم شده است.

حمله به بیمارستان‌ها و آمبولانس‌ها نقض کنوانسیون‌های بین‌المللی است

حمله به بیمارستان‌ها و آمبولانس‌ها نقض کنوانسیون‌های بین‌المللی است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، محمود رشنواز، یکی از وکلای پرونده خسارت‌های جنگ دوازده روزه، گفت: خواندگان حقوق بین‌الملل را نقض کرده‌اند و رفتار متخلفانه داشته‌اند. حملات موشکی و پهپادی رژیم صهیونیستی با حملات و مشارکت دولت آمریکا علیه اهداف غیرنظامی همراه بود و موجب تخریب اموال منقول و غیرمنقول خواهان شد.

رشنواز افزود: جنایت خواندگان محرز و مسلم شده است. کنوانسیون‌های بین‌المللی تأکید می‌کنند که اموال غیرنظامیان نباید مورد حمله و اقدامات تلافی‌جویانه قرار بگیرد.

رشنواز درباره حمله به زندان اوین باید گفت: آخرین نمونه شناخته‌شده از حمله هوایی به یک زندان در یک مخاصمه مسلحانه، به حملات جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۴ بازمی‌گردد و پس از تأسیس سازمان ملل متحد، چنین حمله‌ای سابقه نداشته است.

وکیل پرونده خسارت‌های جنگ دوازده روزه گفت: بیمارستان‌ها و تأسیسات درمانی از حمایت حقوق بشردوستانه برخوردار هستند و حمله به آنها نقض کنوانسیون‌ها و قواعد بین‌المللی است.

رشنواز افزود: جمعیت هلال احمر در اجرای وظایف بشردوستانه از حمایت ویژه‌ای در قواعد بین‌المللی برخوردار است، اما در جنگ ۱۲ روزه هدف قرار گرفتند؛ این حمله عمدی بود و یک عمل مجرمانه رخ داده است.

رشنواز گفت: در اثر حملات دشمن در جنگ ۱۲ روزه، دست‌کم ۶ دستگاه آمبولانس فوریت‌های پزشکی تخریب یا از کار افتاد و حمله مستقیم موشکی به یک دستگاه آمبولانس هلال احمر از اقدامات دیگر خواندگان بود.