رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای تکاب از بازگشایی بخشی از مسیر ارتباطی تکاب به شاهین‌دژ در محدوده گردنه مایین‌بلاغ خبر داد و بر آمادگی کامل نیرو‌های عملیاتی برای مقابله با بارش‌های احتمالی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، بهلول الطافی افزود: با اجرای عملیات شبانه برف‌روبی، ۸ کیلومتر از محور تکاب–شاهین‌دژ در محدوده گردنه مایین‌بلاغ بازگشایی و تردد در این مسیر برقرار شد.

او با اشاره به جزئیات این عملیات افزود: این اقدام با مشارکت ۳ نفر از راهداران و به‌کارگیری ۲ دستگاه خودروی برف‌روب انجام گرفت تا در ساعات شب، مسیر جهت تردد خودرو‌ها آماده‌سازی شود.

الطافی همچنین با تأکید بر آماده‌باش کامل نیرو‌های راهداری در مواجهه با شرایط نامساعد جوی، تصریح کرد: راهداران در قالب اکیپ‌های عملیاتی در راهدارخانه‌های شهرستان مستقر هستند و با بهره‌گیری از تجهیزات و ماشین‌آلات امدادی، به‌صورت شبانه‌روزی آماده برف‌روبی و بازگشایی محور‌های مواصلاتی شهرستان می‌باشند.