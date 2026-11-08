به گفته فرماندار زابل با توسعه طرح‌های زودبازده و حمایت از مشاغل خرد، زمینه تبدیل هر خانه روستایی به یک کارگاه کوچک تولیدی فراهم شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، علی ولایتی‌پور گفت: یکی از دغدغه‌های اصلی کشاورزان و فعالان کشت‌های گلخانه‌ای، اطمینان از بازار فروش محصولات پس از برداشت بود که با پیگیری این فرمانداری و همکاری بنیاد برکت، زمینه رفع آن فراهم شده است.

وی افزود: بر اساس توافق‌ها و تفاهم‌نامه‌های منعقد شده، خریداران موظفند محصولات را به‌طور مستقیم از محل گلخانه تحویل بگیرند و خریداری کنند تا کشاورزان بدون نگرانی از بازاریابی و فروش محصولات با آرامش خاطر بیشتری به تولید بپردازند.

فرماندار زابل ادامه داد: برای دستیابی به اهداف توسعه‌ای باید روند اجرای طرح‌ها با جدیت بیشتری دنبال شود و فاصله موجود تا افق مطلوب اشتغال‌زایی به حداقل برسد.

ولایتی‌پور همچنین آموزش را یکی از الزامات موفقیت طرح‌های اشتغال‌زایی در منطقه سیستان دانست و گفت: آموزش باید در تمام مراحل اجرای طرح‌ها مورد توجه قرار گیرد، زیرا افزایش مهارت مجریان در ارتقای بهره‌وری، سودآوری و ایجاد درآمد پایدار نقش مؤثری دارد.

وی افزود: شناسایی ظرفیت‌های بومی، حمایت از توانمندی خانوار‌های روستایی و هدایت تسهیلات به سمت فعالیت‌های اقتصادی متناسب با شرایط منطقه می‌تواند به افزایش درآمد خانواده‌ها و رونق تولید در روستا‌ها کمک کند.

فرماندار زابل با تأکید بر ضرورت برنامه‌محوری و ارزیابی عملکرد در حوزه اشتغال، گفت: مدیریت و پایش طرح‌های اشتغالزایی نیازمند آمار دقیق و مستند است و باید مشخص باشد که در سال گذشته چه میزان اشتغال ایجاد شده، اکنون در چه جایگاهی قرار داریم و برای سال آینده چه میزان پیشرفت و توسعه هدف‌گذاری شده است.

ولایتی پور ادامه داد: مقایسه عملکرد سالانه و بررسی میزان پیشرفت طرح‌ها، امکان شناسایی نقاط قوت و ضعف را فراهم می‌کند و به برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای استفاده از منابع و تسهیلات منجر می‌شود.

وی بر ضرورت نظارت میدانی و راستی‌آزمایی تسهیلات پرداختی تأکید کرد و گفت: طرح‌های اشتغال‌زایی باید به‌صورت مستمر مورد رصد و پایش قرار گیرند تا اطمینان حاصل شود تسهیلات اختصاص‌یافته به ایجاد اشتغال واقعی و پایدار در منطقه منجر شده است.