عضو اتاق اصناف کشاورزی وجود اختلاف چشمگیر در آمار و ارقام تولیدات کشاورزی را زمینه ساز نابسامانی و تصمیمات اشتباه دانست و گفت: حتی در مورد برنج گه از اصلی‌ترین مواد غذایی است، آمار دقیقی وجود ندارد.

اختلاف در آمار و ارقام تولید و مصرف برنج

اختلاف در آمار و ارقام تولید و مصرف برنج



به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، قاسم پیشه وری در گفت‌و‌گو با خبرنگار رسانه ملی، اختلافات آماری را از چالش‌های موثر در تامین امنیت غذایی خواند و گفت: اختلاف قابل توجهی میان آمار‌های ارائه‌شده درباره سرانه مصرف برنج وجود دارد؛ به‌طوری‌که مرکز آمار ایران سرانه مصرف برنج را ۲۷ کیلوگرم و تجار این رقم را ۳۴ کیلوگرم اعلام می‌کنند.

وی افزود: این اختلاف آماری موجب شده است که رقم دقیقی از میزان نیاز کشور به واردات برنج در دست نباشد و از همین رو در اغلب موارد، نیاز به واردات بیش از نیاز واقعی برآورد می‌شود.

عضو اتاق اصناف کشاورزی گفت: بر اساس آمار‌های رسمی و با در نظر گرفتن میزان تولید داخلی و مصرف، سالانه به واردات ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تن برنج نیاز داریم؛ با این حال میزان واردات بیشتر از این رقم است.

پیشه وری اضافه کرد: تولید برنج در کشور امسال ۱۵ تا ۲۰ درصد نسبت به پارسال افزایش داشته و با توجه به رونق کشت برنج در استان‌های شمالی و گسترش آن در سایر استان‌ها، ضرورتی برای وابستگی به واردات وجود ندارد و کشور از ظرفیت مناسبی برای افزایش تولید برخوردار است.

وی تأکید کرد: با فراهم شدن زیرساخت‌های لازم، حمایت مؤثر از کشاورزان و تقویت تولید داخلی، می‌توان وابستگی کشور به واردات برنج را کاهش داد و در نهایت به خودکفایی در این محصول دست یافت.