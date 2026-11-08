نسل سال ۵۷ غیرت و ایستادگی را در میدان عمل معنا کرد و نام دانش‌آموزان را در تاریخ ۱۳ آبان ماندگار ساخت؛ امروز نسل جدید میراث‌دار آن روحیه، در کلاس درس، مشق آگاهی و غیرت می‌کنند و در میدان راهپیمایی، وفاداری خود را به آرمان‌های آن روز تاریخی به نمایش می‌گذارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل نسل سال ۵۷ غیرت و ایستادگی را در میدان عمل معنا کرد و نام دانش‌آموزان را در تاریخ ۱۳ آبان ماندگار ساخت؛ امروز نسل جدید میراث‌دار آن روحیه، در کلاس درس، مشق آگاهی و غیرت می‌کنند و در میدان راهپیمایی، وفاداری خود را به آرمان‌های آن روز تاریخی به نمایش می‌گذارند.