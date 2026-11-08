مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران گفت: با وجود آسیب‌دیدگی ۴۷۰۰ مگاوات از ظرفیت تولید برق کشور، در اوج بار تابستان امسال چهار درصد برق بیشتری تأمین و ۱۱ درصد برق بیشتری به صنایع تحویل داده شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، اردشیر مذکوری، مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران، در بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق ایران با اشاره به تحولات صنعت برق و نقش مدیریت شبکه در افزایش بهره‌وری و امنیت انرژی گفت: توسعه تولید پراکنده، هوشمندسازی و ارتقای زیرساخت‌های فنی از جمله فرصت‌هایی است که می‌تواند به کاهش انتشار آلاینده‌ها و افزایش بهره‌وری در صنعت برق منجر شود.

وی افزود: در شرکت مدیریت شبکه برق ایران، متناسب با این تحولات، در حوزه فرایندها، توسعه بازار برق و زیرساخت‌های فنی اقداماتی انجام شده است تا فرصت‌های پیش‌رو به زمینه‌ای برای تحول در صنعت برق تبدیل شود.

مذکوری با اشاره به پایداری شبکه برق کشور در ۲۳ سال گذشته اظهار کرد: شرکت مدیریت شبکه برق علاوه بر پایش و راهبری شبکه، در مبادلات و زنجیره تأمین برق نیز نقش تعیین‌کننده‌ای دارد و گردش مالی قابل‌توجهی از طریق بازار برق در این مجموعه شکل می‌گیرد که به توسعه و رونق این بازار کمک می‌کند.

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران با اشاره به عملکرد صنعت برق در تابستان امسال گفت: با وجود دشواری‌ها، توانستیم در لحظه اوج بار، چهار درصد برق بیشتری نسبت به مدت مشابه تأمین کنیم و نیاز بخش‌های مختلف را پاسخ دهیم.

وی افزود: با وجود آسیب‌دیدگی ۴۷۰۰ مگاوات از ظرفیت تولید برق، توانستیم برق بیشتری در اختیار صنایع قرار دهیم؛ به‌طوری‌که میزان برق تحویلی به صنعت ۱۱ درصد افزایش یافت و تأمین برق پتروشیمی‌ها نیز به پنج برابر مدت مشابه سال گذشته رسید.

مذکوری با بیان اینکه در حال حاضر برای صنایع در زمستان نیز امکان استفاده حداکثری از برق فراهم شده است، گفت: در آبان امسال نیز برق بیشتری به بخش صنعت تحویل داده‌ایم که نشان‌دهنده راهبرد اصلی ما برای مولدسازی و مدیریت مجموعه مصرف است.

وی مهار مصرف برق را از دیگر دستاورد‌های صنعت برق دانست و افزود: در حالی که طی یک دهه گذشته همواره روند مصرف برق افزایشی بود، در دو سال متوالی این روند مهار شد و با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، حدود سه درصد کاهش مصرف را تجربه کردیم.

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران ادامه داد: برنامه‌ریزی‌ها با هدف کاهش ناترازی برق ادامه دارد و در اوج بار پنجم مرداد امسال.

سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در ظرفیت تولید برق کشور رشد داشته است.

مذکوری با اشاره به شاخص‌های کیفی برق نیز گفت: علاوه بر شاخص‌های کمی، کیفیت برق تحویلی اهمیت دارد؛ به‌گونه‌ای که پایداری فرکانس و استاندارد بودن برق در شبکه باید حفظ شود. در این زمینه نیز چهار درصد بهبود کیفیت برق داشته‌ایم و تلاش می‌کنیم از آسیب به تجهیزات شبکه و مشترکان جلوگیری و محدودیت‌های زمانی و کمی تأمین برق را کاهش دهیم.

وی توسعه بازار برق شفاف و رقابتی را از راهبرد‌های اصلی این شرکت برشمرد و افزود: هدف ما فراهم کردن زمینه واگذاری سرمایه‌گذاری به بخش خصوصی و افزایش مشارکت این بخش در توسعه بازار برق است.

مذکوری درباره وضعیت تأمین برق در زمستان نیز گفت: از نظر ظرفیت تولید، برای زمستان ناترازی مشابه تابستان نداریم و عمده مشکلات در تابستان به دلیل افزایش مصرف وسایل سرمایشی ایجاد می‌شود. وچون حدود ۹۰ درصد نیروگاه‌های کشور حرارتی هستند و همین موضوع وابستگی تولید برق به سوخت را افزایش می‌دهد.

وی با اشاره به چالش‌های ناشی از آسیب‌های جنگ به تأسیسات انرژی اظهار کرد: برای عبور از شرایط پیش‌رو، هماهنگی میان دستگاه‌های متولی حوزه انرژی انجام شده است و ارتقای تاب‌آوری شبکه در شرایط جنگی به همدلی و همراهی مردم نیاز دارد.

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران، آمادگی سایبری و مقابله با حوادث جوی، طبیعی و فنی را از اولویت‌های این مجموعه دانست و گفت: زیرساخت‌های شبکه با هدف افزایش تاب‌آوری در برابر حوادث و آسیب‌های احتمالی طراحی و تقویت می‌شوند.

وی تأکید کرد: شبکه برق کشور برای تأمین مصارف متعارف طراحی شده است و تمام تلاش مجموعه صنعت برق این است که با آمادگی بخش تولید و انتقال، تأمین برق مشترکان بدون مشکل ادامه یابد.