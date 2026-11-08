رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری ده‌ها خریدار اموال مسروقه و کشف مقادیر قابل توجهی اموال مشکوک به سرقت در جریان اجرای طرح ۶ روزه مقابله با شبکه‌های مالخری در پایتخت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ خدایی رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری ده‌ها خریدار اموال مسروقه و کشف مقادیر قابل توجهی اموال مشکوک به سرقت در جریان اجرای طرح مقابله با شبکه‌های مالخری در پایتخت خبر داد.

وی گفت: عملیات با هدف شناسایی و برخورد با خریداران حرفه‌ای اموال مسروقه و مختل کردن چرخه خرید و فروش اموال سرقتی، به مدت شش روز در سطح تهران اجرا شد.

به گفته سرهنگ خدایی در جریان این طرح، مأموران پلیس آگاهی تعدادی از مالخران را شناسایی و دستگیر کردند.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ با اشاره به بازرسی از منازل و محل‌های کسب متهمان تصریح کرد: مقادیر قابل توجهی اموال مشکوک به سرقت، از جمله طلا و ارز، موتورسیکلت، تلفن همراه، قطعات و تجهیزات خودرو، ابزارآلات، لوازم خانگی و فرش کشف شد.

وی ادامه داد: مقابله با خریداران اموال مسروقه یکی از محور‌های اصلی مبارزه با سرقت است؛ چراکه فعالیت این افراد با ایجاد بازار برای اموال سرقتی، زمینه تداوم فعالیت سارقان را فراهم می‌کند.

سرهنگ خدایی گفت: پلیس آگاهی با شناسایی و برخورد با شبکه‌های مالخری، تلاش می‌کند چرخه خرید و فروش اموال مسروقه را مختل کند.