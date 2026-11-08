نماینده رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور با تأکید بر ضرورت تدوین برنامه جامع و راهبرد بلندمدت برای توسعه کشور گفت: مکران گنجی پنهان و ظرفیتی راهبردی برای اقتصاد ایران است و باید با مطالعات دقیق، حفاظت از محیط زیست، توسعه زیرساخت‌های بندری و تربیت نیروی انسانی بومی، این منطقه را به قلب تپنده اقتصاد ایران تبدیل کنیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی عبدالعلی‌زاده، نماینده رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، در همایش «چالش‌های حکمرانی، تقنینی و اجرایی تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور»، با تشریح ضرورت تدوین برنامه جامع برای اجرای این سیاست‌ها اظهار کرد: باید مفهوم برنامه جامع را به‌درستی درک کنیم؛ چراکه برنامه جامع با برنامه پنج‌ساله توسعه تفاوت دارد. رهبر شهید انقلاب تأکید داشتند که دولت باید برنامه‌ای جامع تدوین کند تا وظایف دستگاه‌های مختلف در اجرای سیاست‌های کلی مشخص شود.

وی افزود: بسیاری از دستگاه‌ها با این برنامه مخالفت می‌کردند و معتقد بودند تدوین آن خلاف قانون است؛ در مقابل، تأکید ما این بود که پس از تصویب برنامه جامع، اصلاح قوانین مرتبط با دستگاه‌ها ارائه خواهد شد.

عبدالعلی‌زاده با بیان اینکه برنامه جامع، سیاست‌ها و ساختار‌هایی را که برای اجرای سیاست‌های کلی باید اصلاح شوند، مشخص می‌کند، به ظرفیت‌های دریای عمان و منطقه مکران اشاره کرد و گفت: رهبر شهید انقلاب، دریای عمان و مکران را گنج پنهان نامیدند. کشور‌هایی مانند مالزی و سنگاپور با بهره‌گیری از ظرفیت دریا‌ها توانسته‌اند به توسعه قابل توجهی دست یابند.

نماینده رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور با اشاره به سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور اظهار کرد: در چشم‌انداز ۲۰ ساله که از سال ۱۳۸۴ آغاز شد و تا سال ۱۴۰۴ ادامه داشت، پیش‌بینی کرده بودیم که به قدرت اول اقتصادی منطقه تبدیل شویم. اگر سند ۲۰ ساله اجرا می‌شد، امروز جزو ۲۰ کشور صنعتی دنیا بودیم.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تدوین برنامه اجرایی سیاست‌های کلی گفت: برای توسعه دریامحور برنامه اجرایی تدوین کردیم، اما برای اقتصاد مقاومتی حتی برنامه‌ای نیز نوشته نشده است.

عبدالعلی‌زاده با تأکید بر ضرورت وجود راهبردی پایدار و بلندمدت برای هدایت برنامه‌های توسعه افزود: با تغییر دولت‌ها، نگرش‌ها به اداره کشور نیز تغییر می‌کند و راهبرد بلندمدت و یکسانی وجود ندارد که برنامه‌ها بر اساس آن اهداف تنظیم شوند.

وی ادامه داد: هر برنامه به یک سمت حرکت می‌کند و باید معیاری بالادستی بر همه برنامه‌ها حاکم باشد تا اجازه ندهد برنامه‌ها از مسیر و محور اصلی خود خارج شوند. این معیار، راهبرد کلان توسعه کشور است که باید خطوط اصلی آن از دل دو سند مهم توسعه دریامحور و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی استخراج شود.

مکران؛ ظرفیتی راهبردی برای تحول اقتصادی ایران

عبدالعلی‌زاده در تشریح مزیت‌های جغرافیایی و ظرفیت‌های پنهان دریای عمان اظهار کرد: صنایع گردشگری، کشتیرانی و دیگر فعالیت‌های مرتبط با دریا، از ظرفیت‌های مهم دریای عمان به شمار می‌روند.

وی با تأکید بر ضرورت دقت در انتخاب الگوی توسعه مکران گفت: مکران را فقط یک بار می‌توان شخم زد و اگر در مسیر توسعه آن مرتکب اشتباه شویم، جبران آن امکان‌پذیر نخواهد بود. اگر این منطقه را مملو از صنایع فولاد و پتروشیمی کنیم، دیگر نمی‌توان این صنایع را از آنجا پاک کرد.

نماینده رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور افزود: درباره مکران باید بسیار دقیق و با تأمل تصمیم گرفت. دو سال پیش دستور دادم طرح‌های توسعه مکران مورد بررسی قرار گیرند، اما در هیچ‌یک از طرح‌ها بندر بزرگی برای این منطقه پیش‌بینی نشده بود.

وی با اشاره به استفاده از مشاور خارجی برای بررسی ظرفیت‌های منطقه مکران گفت: مشاور خارجی پس از بررسی‌ها اعلام کرد که مکران به دو بندر مهم نیاز دارد؛ یکی بندری با ظرفیت ۵۰۰ میلیون تن در جاسک و دیگری بندری باری در گواتر. همچنین در چابهار باید بندری کانتینری با ظرفیت یک میلیارد تن احداث شود.

عبدالعلی‌زاده با تأکید بر اینکه مکران باید به قلب تپنده اقتصاد ایران تبدیل شود، تصریح کرد: حاضریم ۱۰ سال مورد شماتت قرار بگیریم، اما مسیر اشتباهی را انتخاب نکنیم. باید از این گنج حفاظت کنیم. به دنبال اقدامی خردمندانه هستیم و آن، تبدیل مکران به قلب تپنده ایران است.

حفاظت از محیط زیست، پیش‌شرط توسعه آگاهانه مکران

وی با تأکید بر تقدم طبیعت بر توسعه در فرآیند توسعه آگاهانه اظهار کرد: نباید ظرفیت‌های زیست‌محیطی منطقه را نادیده بگیریم. در نگاه به مکران، ابتدا باید این منطقه را به‌درستی بشناسیم. در همین راستا، دستور تشکیل تیمی برای ثبت میراث ملی مکران را صادر کرده‌ام.

عبدالعلی‌زاده افزود: طبیعت این منطقه باید به یک منطقه گردشگری و توریستی تبدیل شود و نباید هیچ آسیبی به محیط طبیعی آن وارد شود.

وی انجام مطالعات زمین‌شناسی و اقلیمی را از ضرورت‌های شناخت مکران دانست و گفت: مکران منطقه‌ای کاملاً بکر است و هنوز نمی‌دانیم در زیر پای این منطقه چه ظرفیت‌هایی وجود دارد. سازمان زمین‌شناسی پیش‌نویس قراردادی برای بررسی این موضوع ارائه کرده است. حتی سازمان هواشناسی نیز اطلاعات خاصی از مکران در اختیار ندارد؛ بنابراین انجام مطالعات اقلیمی و زمین‌شناسی در این منطقه ضروری است.

عبدالعلی زاده با اشاره به کمبود شناخت و اطلاعات درباره این منطقه خاطرنشان کرد: مکران می‌تواند برای جهان، پرچمدار آسایش، آرامش و توسعه باشد. کشور‌های آسیای میانه و روسیه نیز می‌توانند از این منطقه برای صادرات و واردات کالا استفاده کنند.

توسعه مکران نیازمند راهبردی ۳۰ ساله است

عبدالعلی‌زاده با تأکید بر ضرورت تعریف راهبرد کلان توسعه کشور از ظرفیت‌های دریای عمان و مکران اظهار کرد: راهبرد کلان توسعه ایران باید از دل مکران و دریای عمان تعریف شود. اگر این راهبرد کلان توسعه ملی بر برنامه‌های توسعه حاکم شود و در یک مسیر مستقیم تا ۳۰ سال آینده پیش برود، قطعاً شاهد توسعه این مناطق خواهیم بود.

وی با بیان اینکه توسعه حاصل تلاش و برنامه‌ریزی بلندمدت است، افزود: توسعه محصول تلاش ۴۰ ساله است، نه یک برنامه پنج‌ساله که جهت‌گیری‌های متفاوتی دارد. باید راهبرد کلان توسعه ایران در مجمع تشخیص مصلحت نظام تعریف شود و در این مسیر از تجربه مشاوران جهانی برای توسعه مکران استفاده کنیم.

تربیت نیروی انسانی بومی برای همراهی با توسعه مکران

عبدالعلی‌زاده با اشاره به ضرورت آماده‌سازی مردم منطقه برای مشارکت در فرآیند توسعه گفت: مردم این منطقه عمدتاً از سطح سواد پایینی برخوردارند و البته استعداد‌های برجسته‌ای نیز در میان آنان وجود دارد. در حال احداث مراکز فنی‌وحرفه‌ای و هنرستان‌ها هستیم تا زمانی که روند توسعه آغاز شد، مردم منطقه بتوانند به‌عنوان سربازان توسعه در این مسیر نقش‌آفرینی کنند.

وی با اشاره به سوابق اجرایی خود در حوزه پروژه‌های عمرانی اظهار کرد: من اهل پروژه هستم و در دوران تصدی وزارت راه و شهرسازی، پروژه‌های بزرگی را در حوزه راه و ساختمان اجرا کردم؛ اما مکران و منطقه کرمان به یک راهبرد قوی نیاز دارند.

عبدالعلی‌زاده در پایان با اشاره به هزینه‌های سنگین جنگ اخیر و فقدان شخصیت‌ها و فرماندهان کشور گفت: از دست دادن رهبر انقلاب، فرماندهان نظامی و بچه‌های میناب برای ما بسیار سنگین بود؛ اما برای حفظ استقلال ایران باید این هزینه‌های سنگین را بپردازیم.