به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، در پی تلاش‌ها برای کاهش فشار بر شبکه گازرسانی و ارتقای سطح کیفی مصرف انرژی، جایگزینی تجهیزات قدیمی با بخاری‌های هوشمند در بخش چهاردانگه و دیگر مناطق مازندران آغاز شده است.

در این طرح، برخلاف روال معمول، بهره مندی از فناوری جدید با حذف هزینه‌های نصب و جایگزینی مستقیم با دستگاه‌های فرسوده صورت گرفته است.

مردم مناطق سردسیر کیاسر، ضمن استقبال از این تحول تکنولوژیک، از کاهش چشمگیر هدررفت انرژی و ثبات در تامین سوخت خبر می‌دهند.

سیده حکیمه موسوی گزارش می‌دهد