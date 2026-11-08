مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه گفت: ۳۹ گروه راهداری با بهره‌گیری از ۴۶۱ دستگاه ماشین‌آلات در آماده‌باش کامل قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، علی سلیمی گفت: در حال حاضر تمامی محور‌های مواصلاتی استان کرمانشاه باز است و تردد وسایل نقلیه در مسیر‌های ارتباطی جریان دارد.

وی افزود: در راستای مدیریت شرایط جوی و مقابله با پیامد‌های احتمالی بارش‌ها، ۳۹ اکیپ راهداری در ۱۲ محور مواصلاتی استان سازماندهی شده‌اند و با استفاده از ۴۶۱ دستگاه ماشین‌آلات راهداری زمستانی در حالت آماده‌باش قرار دارند.

سلیمی گفت: از مجموع ماشین‌آلات آماده‌باش، ۹۰ دستگاه ماشین‌آلات سبک، ۲۲۱ دستگاه نیمه‌سنگین و ۱۵۰ دستگاه سنگین است که متناسب با شرایط محور‌های مواصلاتی و نیاز عملیاتی به‌کارگیری خواهند شد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه گفت: در پی بارش‌های اخیر، در بخش‌هایی از محور‌های مواصلاتی شاهد ریزش بودیم که با حضور به‌موقع گشت‌های راهداری، عملیات پاک‌سازی و بازگشایی انجام شده و تردد در این محور‌ها برقرار است.

وی در ادامه به وضعیت محور پاوه به مریوان اشاره کرد و گفت: گردنه تته در این محور به‌دلیل بارش شدید باران و وقوع ریزش، در مقطعی دچار انسداد شده است و نیرو‌های راهداری در حال انجام عملیات بازگشایی مسیر هستند.

سلیمی گفت: با توجه به شرایط موجود و به‌منظور حفظ ایمنی کاربران جاده‌ای، محور گردنه تته تا اطلاع ثانوی مسدود اعلام می‌شود و رانندگان برای تردد در این محدوده می‌توانند از مسیر جایگزین هورامان، هیجیج به پاوه استفاده کنند.

وی همچنین از رانندگان خواست با توجه به تداوم فعالیت سامانه بارشی، از انجام سفر‌های غیرضروری خودداری کنند و پیش از آغاز سفر، برای اطلاع از آخرین وضعیت راه‌ها، شرایط جوی و محدودیت‌های احتمالی تردد، با سامانه اطلاع‌رسانی ۱۴۱ تماس بگیرند.