با ثبت بارندگی‌های سنگین در سردشت و پیرانشهر، هشدارهای هواشناسی از احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها و بارش برف در ارتفاعات آذربایجان‌غربی حکایت دارد؛ دمای هوا نیز به زیر صفر می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، محمد قربانپور افزود: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی، فعالیت امواج بارشی همراه با باران، رعدوبرق و وزش باد شدید تا اواسط روز دوشنبه در بیشتر نقاط استان ادامه دارد و در این مدت، سردشت با ۳۹ میلی‌متر و پیرانشهر با ۱۹ میلی‌متر بارندگی، بیشترین میزان بارش‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.

وی با اشاره به هشدار سطح نارنجی صادر شده، هشدار داد: احتمال آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیل‌ها، مه‌گرفتگی، کاهش دید افقی و لغزندگی جاده‌ها در این مدت وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی آذربایجان‌غربی خاطرنشان کرد: از اواخر وقت روز یکشنبه با شمالی شدن جریانات جوی، شاهد کاهش محسوس دما، بارش برف در مناطق سردسیر و ارتفاعات و تجربه دما‌های زیر صفر در بیشتر مناطق استان خواهیم بود؛ وضعیتی که ضرورت مدیریت مصرف انرژی را دوچندان می‌کند.

وی در پایان یادآور شد که این سامانه بارشی از بعدازظهر دوشنبه ۱۸ آبان از منطقه خارج شده و جوی پایدار تا پایان هفته حاکم خواهد شد.