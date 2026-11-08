به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی، همزمان با دوازدهمین رویداد ملی ایران جان به میزبانی خراسان شمالی (۲۳ تا ۲۹ آبان ۱۴۰۵) معاونت فضای مجازی صدا و سیمای استان پویش ملی درجه همدلی را با هدف ترویج فرهنگ صرفه‌جویی در مصرف گاز و همراهی مردم ایران برای عبور از روز‌های سرد زمستان آغاز می‌کند.

این پویش با شعار "گرمای خانه من ، آرامش خانه هم وطنم" خواهان این است که اگر مردم استان‌های تهران، البرز و سمنان تنها ۱۰ درصد در مصرف گاز صرفه‌جویی کنند می‌توان به پایداری شبکه گاز و تأمین انرژی مورد نیاز هم‌وطنانشان در استان‌های خراسان شمالی، گلستان و مازندران کمک کنند.

بر اساس هدف این پویش ، فقط با تنظیم دمای وسایل گرمایشی، استفاده درست از انرژی و کاهش حداقل ۱۰ درصدی مصرف ، انرژی و گرمای پایدار به خانه مردمان شمال شرق ایران زمین خواهد رسید.