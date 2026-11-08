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معاونت فضای مجازی شبکه اترک پویش ملی «درجه همدلی» را با هدف ترویج فرهنگ صرفهجویی در مصرف گاز آغاز کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی، همزمان با دوازدهمین رویداد ملی ایران جان به میزبانی خراسان شمالی (۲۳ تا ۲۹ آبان ۱۴۰۵) معاونت فضای مجازی صدا و سیمای استان پویش ملی درجه همدلی را با هدف ترویج فرهنگ صرفهجویی در مصرف گاز و همراهی مردم ایران برای عبور از روزهای سرد زمستان آغاز میکند.
این پویش با شعار "گرمای خانه من ، آرامش خانه هم وطنم" خواهان این است که اگر مردم استانهای تهران، البرز و سمنان تنها ۱۰ درصد در مصرف گاز صرفهجویی کنند میتوان به پایداری شبکه گاز و تأمین انرژی مورد نیاز هموطنانشان در استانهای خراسان شمالی، گلستان و مازندران کمک کنند.
بر اساس هدف این پویش ، فقط با تنظیم دمای وسایل گرمایشی، استفاده درست از انرژی و کاهش حداقل ۱۰ درصدی مصرف ، انرژی و گرمای پایدار به خانه مردمان شمال شرق ایران زمین خواهد رسید.