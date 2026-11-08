معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گلستان از غربالگری بیش از ۳۳۵ هزار نفر در حوزه سلامت روان طی شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: در این مدت، ۱۴ هزار و ۶۲۵ نفر دارای علائم اختلال در سلامت روان شناسایی شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ محمدرضا هنرور با تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه سلامت روان استان افزود: از میان افراد شناسایی‌شده، ۷ هزار و ۶۳۵ نفر مورد ویزیت متخصص قرار گرفتند و برای بیش از ۷ هزار و ۴۰۰ نفر نیز مداخلات روان‌شناختی در سطح جامعه انجام شد.

معاون بهداشت دانشگاه با اشاره به توسعه زیرساخت‌های خدمات سلامت روان در استان تصریح کرد: در راستای ارتقای سطح خدمات‌رسانی و تسهیل دسترسی عموم مردم به خدمات تخصصی، سه مرکز سلامت روان اجتماعی (سراج) در شهرستان‌های گرگان، گنبدکاووس و آق‌قلا افتتاح و عملیاتی شد.

هنرور در ادامه به اجرای برنامه غربالگری زنان متأهل در گروه سنی ۱۵ تا ۵۹ سال اشاره کرد و گفت: این برنامه با هدف تقویت روابط سالم خانوادگی، شناسایی به‌موقع مشکلات و ارجاع افراد نیازمند به خدمات تخصصی، طی شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ در استان اجرا شد.

وی بیان کرد: در این مدت، ۱۲۷ هزار و ۵۶۹ نفر از زنان متأهل گروه سنی ۱۵ تا ۵۹ سال غربالگری شدند که در جریان اجرای این برنامه، یک‌هزار و ۴۳۲ نفر دارای مشکل در روابط و کارکرد خانواده شناسایی و برای دریافت خدمات تخصصی به مراحل بعدی ارجاع شدند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گلستان ادامه داد: از مجموع افراد شناسایی‌شده، ۸۱۸ نفر توسط روان‌شناس مورد بررسی تخصصی قرار گرفتند و برای ۵۲۹ نفر نیز پرونده تشکیل و مداخلات روان‌شناختی متناسب با شرایط و نیاز‌های آنان انجام شد.

وی همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده در زمینه پیشگیری از سوءمصرف مواد مخدر افزود: طی شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، تعداد ۲۲۵ هزار و ۵۲ نفر از گروه هدف ۱۵ تا ۵۹ سال در استان غربالگری شدند که از این تعداد، ۷ هزار و ۴۷۱ نفر دارای مشکل یا نشانه‌های مرتبط با سوءمصرف مواد شناسایی شدند.

هنرور افزود: از میان افراد شناسایی‌شده، ۲ هزار و ۶۱۶ نفر توسط روان‌شناس مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند و برای ۲ هزار و ۱۲۱ نفر نیز پرونده بالینی تشکیل و مداخلات تخصصی روان‌شناختی انجام شد.

معاون بهداشت دانشگاه در بخش دیگری از سخنان خود، آموزش و ارتقای سواد سلامت روان را از محور‌های مهم پیشگیری اولیه دانست و گفت: در همین راستا، طی شش ماهه نخست سال ۱۴۰۵، دوره‌های آموزشی و کارگاه‌های تخصصی در گروه‌های مختلف جامعه برگزار شد.

وی با اشاره به آمار این برنامه‌های آموزشی افزود: آموزش مهارت‌های زندگی برای ۴۲ هزار و ۹۴۶ نفر، آموزش مهارت‌های فرزندپروری، ۲۰ هزار و ۶۰۱ نفر، اجرای برنامه نوجوان سالم، ۱۴ هزار و ۱۰۸ نفر و برنامه خود مراقبتی روان‌شناختی برای ۱۲ هزار و ۵۰۰ نفر انجام شده است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گلستان در پایان گفت: توسعه خدمات سلامت روان، شناسایی زودهنگام افراد نیازمند حمایت، ارائه مداخلات تخصصی و افزایش آگاهی عمومی از جمله اقدامات مهم نظام سلامت برای ارتقای سلامت روان جامعه و تقویت بنیان خانواده به شمار می‌رود.