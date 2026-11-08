استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر ضرورت توسعه و گسترش فعالیت‌های قرآنی، از آمادگی مدیریت استان برای حمایت همه‌جانبه از برنامه‌ها و طرح‌های این حوزه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر ضرورت توسعه و گسترش فعالیت‌های قرآنی، از آمادگی مدیریت استان برای حمایت همه‌جانبه از برنامه‌ها و طرح‌های این حوزه خبر داده و گفت: در مسیر توسعه فعالیت‌های قرآنی از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد.

رضا رحمانی در جلسه شورای هماهنگی و گسترش فعالیت‌های قرآنی در استان، افزود: حوزه قرآن از مهم‌ترین عرصه‌هایی است که باید بیشترین توجه و تلاش در آن صورت گیرد و اقدامات انجام شده در این زمینه هر اندازه گسترده باشد، باز هم کافی نیست.

وی همچنین با اعلام آمادگی برای ایجاد پایگاه قرآنی، خاطرنشان کرد: در صورت راه‌اندازی چنین مرکزی، حمایت‌های لازم از آن انجام خواهد شد و در زمینه چاپ و نشر قرآن کریم و توزیع آن میان نسل جوان، مدارس و سایر مراکز، آمادگی کامل برای همراهی وجود دارد.

استاندار آذربایجان‌غربی بر اهمیت دیپلماسی قرآنی و مشارکت مردمی نیز تأکید کرده و افزود: باید زمینه حضور گسترده‌تر مردم در فعالیت‌های قرآنی فراهم شود و توسعه این برنامه‌ها با جدیت بیشتری در دستورکار قرار گیرد.

رحمانی همچنین با تأکید بر تجلیل از پیشکسوتان، نخبگان، حافظان قرآن کریم، خانواده‌های قرآنی و فعالان این عرصه و ضرورت توسعه دارالقرآن‌ها در مناطق مختلف استان، اضافه کرد: هر منطقه باید از یک دارالقرآن برخوردار باشد و برای ایجاد این مراکز در مناطق فاقد آن اقدام شود.

وی در پایان با تأکید بر نقش آموزش و پرورش در ترویج فرهنگ قرآنی، خواستار اهتمام جدی این مجموعه برای تأسیس مدارس قرآنی و گسترش آموزش‌های قرآنی در میان دانش‌آموزان شد.