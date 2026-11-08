معاون سیاسی و اجتماعی استانداری اصفهان، افزایش نشاط اجتماعی و رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی را از اولویت‌های مهم استان دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ ایوب درویشی در سفر یک‌روزه به شهرستان شهرضا، با بازدید از مراکز دولتی و مجموعه‌های فرهنگی و اجتماعی، از مرکز سراج نیز بازدید کرد و مسائل و مشکلات این مرکز فعال در زمینه مداخله روانی و روان‌پزشکی را بررسی کرد.

وی با اشاره به نیاز برخی شاخص‌های اجتماعی شهرستان به مداخله بیشتر گفت: در کارگروه اجتماعی شهرضا، طرحی برای مدیریت جامع و توانمندسازی در حوزه آسیب‌های اجتماعی بررسی شد تا دستگاه‌های اجرایی با کمک مالی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی از محل مسئولیت اجتماعی، برای ریشه‌یابی مشکلات و اجرای راهکار‌های مؤثر همکاری کنند.

درویشی همچنین در نشست با فعالان و نخبگان سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، سمن‌ها و خیریه‌های شهرستان، راهکار‌های پیشرفت و توسعه شهرضا، ایجاد وفاق و تقویت همبستگی اجتماعی را بررسی کرد.

فرماندار شهرضا نیز با اشاره به بازدید معاون استاندار از طرح خانه مهر گفت: این مرکز برای نگهداری سالمندان در حال ساخت است و در این بازدید، مشکلات مربوط به سند و مالکیت زمین و بخش‌بندی طرح برای تسریع در روند ساخت بررسی شد.

فریبرز امیری افزود: در این سفر، برای ادای احترام به مقام شهدا، با خانواده شهید محمدامین رستگار از شهدای جنگ رمضان دیدار و از آنان دلجویی شد.

معاون سیاسی و اجتماعی استانداری اصفهان همچنین با حضور در امامزاده شاهرضا (ع) و گلزار شهدا به مقام شهدا ادای احترام و در مدینه‌العلم شهرضا با علمای این شهرستان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.