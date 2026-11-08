مانور سراسری «لحظه صفر» با محوریت سناریو‌های وقوع سیلاب و قطع شبکه گازرسانی، در شهرستان بردسکن برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، این مانور با مدیریت فرمانداری و با حضور محمدجواد صفرنژاد، فرماندار بردسکن و مدیران دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران شهرستان برگزار شد.

در این رزمایش، سناریوی فرضی بارش‌های شدید، جاری‌شدن سیلاب در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها و هم‌زمان بروز اختلال در شبکه گازرسانی طراحی و به اجرا درآمد تا میزان آمادگی دستگاه‌های مسئول در مواجهه با شرایط اضطراری مورد سنجش قرار گیرد.

در جریان مانور، تیم‌های عملیاتی دستگاه‌های اجرایی در کمترین زمان ممکن در محل‌های تعیین‌شده حاضر شدند و اقداماتی همچون هشدار و اطلاع‌رسانی به شهروندان، تخلیه ساکنان مناطق پرخطر، امدادرسانی به افراد گرفتار در سیلاب، قطع ایمن انشعابات گاز، بازگشایی مسیر‌های مسدودشده، برپایی چادر‌های اسکان اضطراری و برقراری ارتباطات بی‌سیمی میان دستگاه‌ها را تمرین کردند.

محمدجواد صفرنژاد، فرماندار بردسکن در حاشیه این مانور، هدف از برگزاری چنین رزمایش‌هایی را شناسایی نقاط قوت و ضعف، افزایش هماهنگی بین‌بخشی و ارتقای سرعت عمل دستگاه‌های اجرایی در لحظات اولیه بحران عنوان کرد و گفت: تصمیم‌گیری و اقدام صحیح در دقایق ابتدایی وقوع حادثه، نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش تلفات جانی و خسارات مالی دارد.

فرماندار بردسکن همچنین مشارکت و آگاهی شهروندان را از ارکان مهم مدیریت بحران دانست و بر ضرورت آموزش همگانی، آشنایی مردم با رفتار‌های ایمن هنگام وقوع سیلاب و قطع گاز و توجه به هشدار‌ها و دستورالعمل‌های مدیریت بحران تأکید کرد.