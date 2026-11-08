نهمین جشنواره علامه حلی با معرفی و تجلیل از ۱۱ اثر برگزیده، در کتابخانه مرکزی اردبیل به کار خود پایان داد. این مراسم با حضور جمعی از استاتید و پژوهشگران برگزار شد و از صاحبان آثار برتر در حوزه علم و پژوهش قدردانی به عمل آمد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل نهمین جشنواره علامه حلی با معرفی ۱۱ اثر برگزیده در محل کتابخانه مرکزی اردبیل به کار خود پایان داد.

استاد سید محمد حسینی قزوینی به عنوان مهمان ویژه و سخنران اصلی این مراسم به سخنرانی پرداخت و همچنین از صاحبان آثار برتر در حوزه علم و پژوهش تقدیر به عمل آمد.

حجت الاسلام پوراسکندر، معاون پژوهش حوزه علمیه اردبیل با اشاره به روند بررسی آثار پژوهشی در این جشنواره، اظهار کرد: نهمین دوره از جشنواره علامه حلی در استان اردبیل را به لطف خدا توانستیم به پایان برسانیم. در این دوره ۱۶۱ اثر از بین ۳۰۶ طلبه واجد شرایط در رقابت‌های پژوهشی شرکت کردند. در نهایت بعد از ارزیابی‌های دقیق پژوهشی، ۱۰ اثر در بخش طلاب و یک اثر در بخش اساتید برگزیده شناخته شدند.