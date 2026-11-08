نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌غربی گفت: ظرفیت‌ها و استعداد‌های ارزشمند قرآنی و جایگاه شایسته استان در زمینه فعالیت‌های قرآنی؛ ضرورت توجه بیشتر به توسعه این حوزه را دوچندان می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌غربی با اشاره به ظرفیت‌ها و استعداد‌های ارزشمند قرآنی استان، گفت: آذربایجان‌غربی از جایگاه شایسته‌ای در زمینه فعالیت‌های قرآنی برخوردار است و حضور قاریان، حافظان و نخبگان توانمند، ضرورت توجه بیشتر به توسعه این حوزه را دوچندان می‌کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی در جلسه هماهنگی و گسترش فعالیت‌های قرآنی در استان با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها برای ارتقای فعالیت‌های قرآنی، افزود: سفارش بزرگان دین به حفظ و قرائت قرآن کریم، مسئولیت همگانی ما را برای گسترش برنامه‌های قرآنی و تلاش بیشتر در مسیر ترویج معارف الهی افزایش می‌دهد.

امام جمعه ارومیه در پایان با تأکید بر جایگاه محوری قرآن در نظام اسلامی، خاطرنشان کرد: با توجه به ماهیت اسلامی نظام، حفظ، تعلیم و ترویج قرآن کریم باید به‌صورت جدی مورد توجه قرار گیرد و برای تحقق این هدف، اقدامات مؤثرتر و فاخر‌تری دنبال شود.