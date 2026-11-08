به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ عبدالناصر همتی در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی افزود: دشمن در بعد نظامی با مقاومت رزمندگان ما به هدف خود نرسید و در بعد اقتصادی نیز با وجود آسیب‌زدن و فشار بر مردم، نتوانست به دنبال فروپاشی اقتصادی و به‌هم‌ریختن اقتصاد کشور برود؛ پایداری مردم و برنامه‌های اقتصادی دولت مانع موفقیت آنها شد.

وی افزود: به تدریج خواهیم دید که آنها می‌فهمند هیچ‌کدام از این اقدامات برای به زانو درآوردن ایران فایده‌ای ندارد.