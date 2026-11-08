به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، ندا دوستی‌خواه گفت: محصول تولیدی علاوه بر عرضه در بازار‌های محلی و استانی، برای فرآوری و روغن‌گیری به کارگاه‌های استان اصفهان نیز ارسال می‌شود.

وی مدیریت صحیح آبیاری، کوددهی اصولی و هرس به‌موقع را از عوامل مؤثر در افزایش کیفیت محصول دانست و افزود: با توجه به محدودیت منابع آب، اجرای طرح‌های تأمین آب می‌تواند زمینه توسعه باغ‌های زیتون را در مسجدسلیمان فراهم کند.

دوستی‌خواه همچنین توسعه باغ‌ها و سرمایه‌گذاری در صنایع فرآوری و بسته‌بندی را از ظرفیت‌های بخش کشاورزی این شهرستان عنوان کرد.