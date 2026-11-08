به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، منوچهر ضیایی افزود: با تلاش‌ها و پیگیری‌های صورت‌گرفته از سوی اداره‌کل آموزش و پرورش استان و حمایت و موافقت مقام عالی وزارت، مسیر استخدام و اشتغال به کار معلمان بازمانده حادثه «شجره طیبه» هموار شد.

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وی این اقدام را گامی مؤثر برای تکریم جایگاه معلم و جبران بخشی از سختی‌های این معلمان دانست و گفت: مجموعه آموزش و پرورش استان همواره خود را موظف به حمایت همه‌جانبه از فرهنگیان دانسته و پیگیر مطالبات بحق همکاران است.