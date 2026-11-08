



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سامانه بارشی که از ساعتی پیش فعالیتش را در استان فارس آغاز کرده، برخی مناطق را در برگرفته است.

براساس اعلام هواشناسی در ساعات آغازین بارش‌ها، سپیدان با ۳۱ میلی متر بیشترین میزان بارش را داشته است.

پس از آن نوراّباد ممسنی با ۱۴ و اقلید و ایزدخواست با ۶ میلی متر بیشترین بارش‌ها را داشته‌اند.

همچنین در درودزن ۵، کازرون ۳ و پاسارگاد، بوانات و صفاشهر یک میلی متر بارش ثبت شد.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی فارس با بیان اینکه بارش‌ها در شیراز از سمت غرب آغاز شده است، گفت: برای بعدازظهر امروز در نقاط مختلف شیراز بارندگی پیش‌بینی می‌شود و انتظار داریم بارش‌ها تا پایان امشب در این شهر ادامه داشته باشد.

علیزاده ادامه داد: امروز یکشنبه ۱۷ آبان و امشب در مناطق تحت تأثیر سامانه بارندگی خواهیم داشت، اما در سایر نقاط استان نیز بارش‌ها حداکثر تا صبح فردا، دوشنبه ۱۸ آبان، به پایان می‌رسد.

وی با بیان اینکه روز سه‌شنبه ۱۹ آبان بارندگی در استان پیش‌بینی نمی‌شود، اظهار کرد: برای روز چهارشنبه ۲۰ آبان نیز یک سامانه بارشی وارد نیمه جنوبی استان خواهد شد.

علیزاده با اشاره به محدوده فعالیت سامانه بارشی فعلی در استان فارس بیان کرد: این سامانه از شیراز به سمت شمال و غرب استان فعال است و مناطقی از جمله شهرستان رستم، نورآباد ممسنی، سپیدان، بیضا، کوه‌چنار، کازرون، شیراز، سد درودزن، کامفیروز، اقلید، غرب آباده و صفاشهر را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی افزود: در مناطقی مانند ارسنجان، سیوند و مرودشت نیز بارندگی با شدت کمتری پیش‌بینی می‌شود، اما در جنوب و جنوب شرق استان از این سامانه بارشی خبری نیست.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی فارس همچنین با اشاره به وضعیت وزش باد در شرق استان گفت: در مناطق شرقی استان، به‌ویژه بوانات و سرچهان، وزش باد شدید گزارش شده است.

علیزاده در ادامه از کاهش دما در استان پس از عبور سامانه بارشی خبر داد و گفت: از اواخر وقت فردا شب، دوشنبه ۱۸ آبان، تا صبح سه‌شنبه ۱۹ آبان، کاهش دما در استان رخ خواهد داد.

وی درباره سامانه بارشی روز چهارشنبه ۲۰ آبان نیز تأکید کرد: بر اساس نقشه‌های فعلی، این سامانه نیمه جنوبی فارس را تحت تأثیر قرار می‌دهد و سامانه بارشی فعلی در نیمه جنوبی استان فعال نیست؛ البته این پیش‌بینی در صورت تغییر نکردن نقشه‌های هواشناسی معتبر خواهد بود.