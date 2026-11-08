به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این کتاب جلد سوم از مجموعه «گردان حبیب‌بن مظاهر» است.

کتابی که از جمله برنامه های تحقیقاتی ، گلعلی بابایی ( نویسنده حوزه دفاع مقدس) است.

بابایی در این مجموعه تلاش کرده وقایع گردان حبیب را از زمستان سال ۶۰ تا پایان جنگ تحمیلی بررسی کند.

جلد نخست این مجموعه ، «گردان نهم»،نام داشت که ماجرای گردان حبیب‌بن مظاهر از بدو تشکیل آن را روایت می کند.

جلد دوم با عنوان «حبیب، تولدی دیگر»، وقایع سال های بعد را شکل می دهد و اکنون در جلد سوم این اثر مستند و پژوهشی تکمیل شده است .

«این شاهنامه اسطوره نیست» در واقع پایانی بر کارنامه گردان حبیب به شمار می‌رود که به وقایعی در لایه‌های سیاسی، نظامی و حتی اجتماعی برهه پایانی جنگ پرداخته است .

این کتاب در قطع وزیری، شامل چهار فصل کلی به علاوه صفحاتی حاوی رونوشت اسناد و مدارک عملیاتی و عکس‌های مرتبط با نبردها، در ۶۴۰ صفحه منتشر شده است.