به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ محمود اسپانلو، رئیس‌کل دادگستری گلستان، در نشست با فعالان اقتصادی شهرستان آق‌قلا با تأکید بر اینکه بخش مهمی از مشکلات تولیدکنندگان در پیچ‌وخم مقررات و فرآیند‌های اداری ایجاد می‌شود، گفت: دستگاه قضایی خود را موظف می‌داند برای رفع موانع تولید در کنار فعالان اقتصادی باشد و مشکلاتی را که در سطح استان قابل حل نیست، از طریق مسئولان ملی پیگیری کند.

اسپانلو، یکی از موانع جدی تولید را طولانی شدن فرآیند‌های اداری و صدور مجوز‌ها دانست و افزود: در بسیاری از موارد، مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی نیز برخلاف قانون عمل نمی‌کنند، اما مقررات و محدودیت‌های اداری دست‌وپای آنها را بسته است؛ با این حال، نتیجه این فرایند‌ها معطلی تولیدکننده و تأخیر در راه‌اندازی یا توسعه واحد‌های صنعتی است.

رئیس‌کل دادگستری گلستان با اشاره به نمونه‌هایی از مشکلات مطرح‌شده در این نشست گفت: گاهی موضوعی که امکان حل آن در چند دقیقه یا چند ساعت وجود دارد، ماه‌ها و حتی چند سال به طول می‌انجامد، در حالیکه صدور مجوز یا تمدید آن نباید به فرایندی فرسایشی تبدیل شود به‌ویژه آنکه بر اساس مقررات، دستگاه‌های اجرایی موظف به پاسخ‌گویی و صدور مجوز در مهلت‌های تعیین‌شده هستند.

وی با بیان اینکه مشکلات اقتصادی و فشار‌های ناشی از تحریم‌ها، اهمیت حمایت از تولید را دوچندان کرده است، ادامه داد: با وجود فشار‌های اقتصادی و افزایش هزینه‌ها، تولیدکنندگان در مقاطع دشوار کشور نیز پای کار ایستاده‌اند و اجازه نداده‌اند کمبودی در تأمین نیاز‌های مردم ایجاد شود؛ از این رو حمایت از آنها یک ضرورت است.

اسپانلو با اشاره به برنامه دادگستری گلستان برای رسیدگی مستمر به مشکلات واحد‌های تولیدی اظهار کرد: در استان، جلسات تخصصی برای بررسی موانع تولید برگزار می‌شود و روز‌های شنبه نیز پس از پایان وقت اداری، به پیگیری مشکلات واحد‌های تولیدی اختصاص یافته است تا مسائل با حضور دستگاه‌های مسئول بررسی و برای رفع آنها تصمیم‌گیری شود.

وی برای نمونه به حل مشکل یک واحد تولیدی با پیشرفت فیزیکی ۹۵ درصد اشاره کرد و گفت: این واحد با صرف حدود ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری و واردات تجهیزات از خارج کشور، به دلیل اختلاف با شهرک صنعتی و قفل شدن ورودی مجموعه، امکان راه‌اندازی نداشت. با پیگیری انجام‌شده، مشکل ورود به واحد برطرف شد و این مجموعه در آستانه راه‌اندازی قرار گرفت؛ اقدامی که می‌تواند زمینه اشتغال ۱۵۰ نفر را فراهم کند.

رئیس‌کل دادگستری گلستان تأکید کرد: هرجا دستگاه قضایی امکان رفع مستقیم مانع را داشته باشد، برای حل آن اقدام می‌کند و در مواردی که موضوع خارج از اختیارات استانی باشد نیز از ظرفیت مکاتبه و پیگیری در سطح ملی استفاده خواهد کرد.

اسپانلو با اشاره به برخی مسائل مطرح‌شده از سوی فعالان اقتصادی، از جمله مشکلات حوزه پنبه و بورس، خواستار ارائه مستندات این موانع شد و افزود: موضوعاتی که نیازمند اصلاح سیاست‌ها یا تصمیم‌گیری در سطح ملی است، از طریق مسئولان عالی قضایی، دولت و دیگر مراجع ذی‌ربط پیگیری می‌شود تا زمینه رفع مشکلات عمومی تولیدکنندگان فراهم شود.

وی در این نشست، دستور داد مشکلات مطرح‌شده از سوی فعالان اقتصادی آق‌قلا به مصوبه‌های مشخص تبدیل و برای پیگیری و تعیین تکلیف به دستگاه‌های مسئول ابلاغ شود.