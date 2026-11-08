جانشین رئیس سازمان غذا و دارو با تشریح عملکرد بازار دارویی کشور در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ گفت: مجموع فروش ریالی دارو در این مدت به حدود ۴۰۰ همت رسید که در مقایسه با فروش ۱۵۷ همتی در مدت مشابه سال گذشته، رشد ۱۵۵ درصدی را نشان می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرهاد حبیبی با ارائه گزارشی از وضعیت فروش دارو در شش‌ماهه نخست سال جاری اظهار کرد: از مجموع فروش ۴۰۰ همتی دارو تا پایان شهریور امسال، ۳۴۸ همت مربوط به دارو‌های تولید داخل (معادل ۸۷ درصد کل فروش بازار) بوده و ۵۲ همت، (معادل ۱۳ درصد از کل فروش)، به دارو‌های وارداتی اختصاص داشته است.

وی افزود: از نظر فروش عددی نیز در شش‌ماهه نخست امسال حدود ۲۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون واحد دارو در کشور به فروش رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، حدود ۱.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. از این میزان، حدود ۲۸ میلیارد واحد مربوط به دارو‌های تولید داخل و حدود ۳۰۰ میلیون واحد مربوط به دارو‌های وارداتی بوده است. به این ترتیب، دارو‌های تولید داخل ۹۸.۹ درصد و دارو‌های وارداتی حدود ۱.۱ درصد از سهم عددی بازار را به خود اختصاص داده‌اند.

حبیبی درباره پرفروش‌ترین اقلام دارویی از نظر ارزش ریالی گفت: داروی تیرزپاتاید با ۲۸.۴ همت در رتبه نخست قرار گرفته است. پس از آن، داروی انسولین شامل انواع آسپارت و گلارژین با ۱۲.۱ همت، محلول تزریقی سدیم کلراید (سرم نمکی) با ۷.۲ همت، ایمونوگلوبولین وریدی با ۶.۵ همت و آیو دیکسانول تزریقی با ۵.۹ همت، رتبه‌های دوم تا پنجم را به خود اختصاص داده‌اند.

وی ادامه داد: آموکسی‌سیلین، داروی ترکیبی امپاگلیفلوزین، لیناگلیپتین و متفورمین، قرص کلوپیدوگرل، پمبرولیزومب و ویال سفازولین نیز در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

معاون اجرایی رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به پرفروش‌ترین دارو‌ها از نظر تعداد بیان کرد: قرص آسپرین با ۸۲۵ میلیون واحد در رتبه نخست قرار دارد. پس از آن، قرص آتورواستاتین با ۸۱۷ میلیون واحد، قرص لووتیروکسین سدیم با ۷۲۴ میلیون واحد، قرص متفورمین هیدروکلراید با ۶۸۹ میلیون واحد و آموکسی‌سیلین با ۶۴۷ میلیون واحد، پنج قلم نخست دارویی کشور از نظر تعداد فروش در شش‌ماهه نخست سال جاری هستند.

حبیبی افزود: قرص‌های فاموتیدین، سرماخوردگی بزرگسالان، لوزارتان، متادون و آملودیپین در رتبه‌های بعدی از نظر تعداد فروش هستند.

وی در ادامه به معرفی شرکت‌های پرفروش دارویی از نظر ارزش ریالی پرداخت و گفت: شرکت سیناژن با ۳۸ همت فروش و سهم ۹.۵ درصدی از کل بازار، رتبه نخست را به خود اختصاص داده است. شرکت داروسازی دکتر عبیدی با ۲۸.۱ همت و سهم ۷ درصدی در جایگاه دوم قرار دارد. شرکت اکتوورکو با ۲۶.۳ همت فروش و سهم ۶.۶ درصدی، رتبه سوم را به خود اختصاص داده است.

وی ادامه داد: شرکت کوبل دارو با ۱۷ همت فروش و سهم ۴.۳ درصدی در رتبه چهارم و کارخانجات داروپخش با ۱۲.۹ همت فروش و سهم ۳.۲ درصدی در رتبه پنجم قرار دارند. شرکت‌های داروسازی دانا، بهستان دارو، آریوژن فارمد، رویان دارو و داروسازی اکسیر نیز در ادامه این فهرست قرار گرفته‌اند.

جانشین رئیس سازمان غذا و دارو همچنین درباره پرفروش‌ترین شرکت‌های دارویی از نظر تعداد اظهار کرد: داروسازی دکتر عبیدی با حدود ۲ میلیارد و ۸۱۰ میلیون واحد فروش و سهم ۹.۹ درصدی از کل بازار، رتبه نخست را به خود اختصاص داده است. شرکت داروسازی اکتوورکو با حدود ۲ میلیارد و ۴۳۰ میلیون واحد فروش و سهم ۸.۶ درصدی در رتبه دوم قرار دارد.

حبیبی افزود: شرکت سبحان دارو با یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون واحد و سهم ۵.۷ درصدی، زاگرس دارو پارسیان با یک میلیارد و ۲۹۰ میلیون واحد و سهم ۴.۶ درصدی و کارخانجات داروپخش با یک میلیارد و ۲۴۰ میلیون واحد و سهم ۴.۴ درصدی، رتبه‌های سوم تا پنجم را به خود اختصاص داده‌اند. شرکت‌های داروسازی تهران‌شیمی، پارس دارو، البرز دارو، حکیم و ایران هورمون نیز در ادامه این فهرست قرار دارند.

حبیبی در پایان با قدردانی از تلاش تمامی فعالان صنعت داروسازی کشور گفت: از همه همکاران و فعالان حوزه دارو، از عزیزانی که چه در عرصه‌ی واردات و چه درصنعت تولید در سطوح و رده‌های مختلف آن فعالیت دارند از جمله مدیران عامل، مسئولین فنی، مدیران تولید، همکاران شاغل در آزمایشگاه‌های کنترل کیفیت، بخش‌های بازرگانی، تضمین کیفیت، نیرو‌های فنی و مهندسی و همه‌ی کارگران پرتلاش این صنعت صمیمانه قدردانی می‌کنم.

وی افزود: تمامی این عزیزان در شرایط سخت و دشوار ناشی از درگیری نظامی، تحریم‌های ظالمانه‌ای دشمن و محاصره و جنگ تمام عیار اقتصادی، با تلاش و مسئولیت‌پذیری برای تأمین دارو‌های مورد نیاز مردم فعالیت می‌کنند و نقش ارزشمندی در تاب آوری نظام دارویی دارند.

حبیبی اظهار امیدواری کرد: با همدلی و همراهی همه بخش‌های مرتبط، به فضل خداوند متعال، کشور از شرایط دشوار موجود با پیروزی بر دشمنان به سلامت عبور کند و جسم و جان مردم عزیز ایران از هرگونه بلا و آسیب در امان باشد.