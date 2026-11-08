به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار شهرستان فیروزه گفت: پیکر این شهید پس از استقبال رسمی با حضور مردم، دانش آموزان و نیرو‌های مسلح شهرستان فیروزه در چهار راه بعثت بر روی دستان دانش آموزان و مردم ولایت مدار تشییع شد.

محمد اسماعیل نصرآبادی افزود: پیکر این شهید ۱۹ ساله در عملیات خیبر و منطقه مجنون تفحص شده است و پس از تشییع در بین دانش آموزان در مدارس و مردم شهر‌های فیروزه، همت آباد، گرماب و روستای معدن فیروزه برای خاک سپاری به شهرستان گناباد منتقل می‌شود.

وی گفت: مراسم وداع و تجدید میثاق با پیکر شهید گمنام همراه با روایت گری یاد و خاطره شهدا، مداحی، سینه زنی و شعار علیه استکبار جهانی آمریکا و اسرائیل از برنامه‌های تشییع پیکر شهید گمنام در مدارس و محلات شهرستان فیروزه بود.