به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرشاد فیروزنیا با اعلام این خبر گفت: مأموران اجرایی این اداره در جریان گشت و کنترل مناطق تحت مدیریت و حوزه استحفاظی، موفق به شناسایی و دستگیری یک متخلف شکار غیرمجاز شدند.

وی افزود: در بازرسی از متخلف، لاشه یک رأس قوچ وحشی کشف و ضبط شد که پس از بررسی‌های اولیه، مستندات مربوط به تخلف جمع آوری و پرونده قضایی تشکیل شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فیروزکوه خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده، برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

وی در پایان بر تداوم گشت‌ها و پایش‌های حفاظتی و برخورد قانونی با متخلفان شکار و صید غیرمجاز با هدف صیانت از حیات‌وحش و گونه‌های ارزشمند جانوری تأکید کرد.