به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مسئول اداره نگهداری حریم راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان غربی از اجرای اقدامات گسترده نظارتی و برخورد با بیش از ۲۴۰۰ مورد تخلف در حریم راه‌های استان طی هفت ماهه سال جاری خبر داد.

فراز دشتی با اشاره به اهمیت صیانت از حریم قانونی راه‌ها اظهار کرد: حفظ حریم راه‌ها از اولویت‌های مهم مجموعه راهداری است که علاوه بر جلوگیری از تجاوز به اراضی و محدوده قانونی راه‌ها، نقش بسزایی در ارتقای ایمنی تردد، تأمین دید کافی رانندگان و پیشگیری از بروز حوادث جاده‌ای دارد.

وی افزود: در همین راستا و طی هفت ماهه سال جاری، ۷۳۰ مورد برخورد با دستفروشان حاشیه راه‌ها، یک هزار و ۱۵۰ مورد جمع‌آوری تابلو‌ها و بنر‌های غیرمجاز و ۳۸۵ مورد برخورد با ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در حریم راه‌های استان به ثبت رسیده است.

دشتی همچنین از ۱۴۷ مورد انسداد راه‌های دسترسی غیرمجاز خبر داد و تصریح کرد: این اقدامات در راستای جلوگیری از هرگونه دخل و تصرف غیرقانونی در حریم راه‌ها، ساماندهی حاشیه محور‌های ارتباطی و کاهش عوامل مخاطره‌آمیز برای کاربران جاده‌ای انجام شده است.